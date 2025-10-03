Dahl Tomasson se entrega a Bardghji: primera convocatoria con Suecia

Roony Bardghji está viviendo un 2025 mágico, después de sufrir para superar la lesión de rodilla que frenó su progresión en el Copenhague. El delantero del FC Barcelona se ha llevado la alegría de entrar por vez primera en una convocatoria de la selección absoluta de Suecia.

Bardghji podrá convertirse en internacional absoluto a los 19 años después de que el seleccionador Jon Dahl Tomasson lo haya incluido entre los convocados que se enfrentarán a Suiza el 10 de octubre y a Kosovo tres días después. El pasado 14 de septiembre, un despiste de Raphinha ya le permitió debutar con el Barça.

La lista de Suecia en la que está incluido Roony Bardghji / SPORT.es/ @svenskfotboll

Roony llevaba una excelente progresión y ya había disputado 11 encuentros con la sub 21 y en el último parón había sido el capitán del equipo en los choques frente a Armenia y Montenegro. Únicamente la lesión de rodilla había frenado su llegada a la selección absoluta.

El delantero sueco jugó fuerte al aceptar la oferta del Barça y tuvo que ser paciente y esperar a que se solucionaran los problemas del club para poder inscribirle en LaLiga, pero a partir de ahí Hansi Flick le ha ido dando minutos. Fue titular contra el Valencia (6-0) y la Real Sociedad (2-1), y tuvo minutos frente al Getafe (3-0).

Ahora, su siguiente reto a nivel de clubes es debutar en la Champions League de azulgrana -ya lo hizo con el Copenhague- pero antes tiene el desafío de tener sus primeros minutos con la selección absoluta de Suecia.La federación sueca dedicó al jugador del Barça un mensaje en redes sociales anunciando su primera convocatoria absoluta y el seleccionador se refirió a él de manera elogiosa: "Roony Bardghji es un jugador fantástico. Es increíble que un jugador de su edad haya tenido tanto tiempo de juego en un gran club como el Barcelona. Tiene una gran motivación, es ambicioso y ha demostrado que quiere ser el mejor. Eso es algo que realmente valoro en un deportista. Aún es joven, pero juega en el Barcelona con toda la presión que eso conlleva".

El seleccionador sueco resaltó la capacidad de superación del joven extremo blaugrana: "Es un gran talento que ha demostrado su valía tras volver de una lesión y rendir bien en el Barcelona. Será emocionante verlo en nuestro contexto", explicó Jon Dahl Tomasson.

Roony se sumará a la larga lista de jugadores del Barça convocados por sus respectivas selecciones entre los que se encuentra Lamine Yamal, quien ha sido incluido en la convocatoria de España por Luis de la Fuente.