¡Bardghji podrá jugar contra el Valencia!

El Barça ya ha logrado tramitar el visado de Roony Bardghji y Flick podrá contar con el sueco para el partido ante el Valencia del domingo 14 de septiembre. El club azulgrana ha recibido la validación de LaLiga para ser inscrito y el futbolista podrá jugar el encuentro con el dorsal 28 y ficha del filial. Si el Barça quiere darle ficha de primer equipo, deberá esperar a enero a que se abra el mercado.

Tal y como explicamos en SPORT, el Barça tenía la intención de inscribir a Bardghji mediante aval antes del partido contra el Valencia. Pero, para que un futbolista con ficha del filial pueda jugar con el primer equipo, se necesita que la patronal le valide un visado, para el cual hay que generar algo de 'fair play' financiero, que es lo que ha logrado el club azulgrana.

Javier Gómez, Director General Corporativo de LaLiga, ya dio las claves del proceso en la sede del organismo el día del cierre del mercado: "Si un chico está en el juvenil de un club o en el filial y un club quiere que juegue en el primer equipo, nos tiene que pedir un sello, un visado. Para ponerle el sello miramos una circular de 2022. Esto no puede ser un coladero para saltarse el fair play. ¿Este chico es nuevo? Sí. ¿Cuánto cobra? ¿Cobra como la gente que tienes en el filial? ¿Sí? Sin problema. ¿Cobra más cerca a lo que tienes en el primer equipo? Para yo darte el visado te lo computo del primer equipo".

Gómez detallaba así la lógica de la patronal: "Si quieres que te lo visemos, le tienes que hacer fair play del primer equipo. Puede hacerlo más adelante", añadió. Esto último era clave, ya que estando inscrito en el filial, el Barça podía pedir el visado de Bardghji en cualquier momento de la temporada, una vez generase el 'fair play' suficiente, por lo que la inscripción no quedaba limitada al cierre del mercado de traspasos.

El Barça finalmente ha recibido luz verde de la patronal mediante el famoso aval antes del partido contra el Valencia. A efectos prácticos, el futbolista será uno más del primer equipo, pero técnicamente competirá con ficha del filial hasta que se reabra el mercado. Hansi Flick ya dispone de una pieza más para el ataque azulgrana a partir de ahora.

Refuerzo para la banda derecha

Con la inscripción de Roony, Flick suma una opción más para la banda derecha, en un momento donde Lamine arrastra unas ligeras molestias en la espalda. El sueco ya demostró en pretemporada que está listo para aportar desde ya.

Hasta ahora Flick solo lo ha usado como extremo derecho, aunque también puede jugar en la banda izquierda o como mediapunta. En sus primeros amistosos con el Barça ya mostró sus cualidades: un delantero preciso en el pase, habilidoso en el uno contra uno y con la portería en la cabeza.

Estos días se encuentra concentrado con la sub'21 de Suecia, donde ya ha dejado detalles de su talento. En la victoria ante Armenia (3-0) marcó un gol a lo Panenka y dio una asistencia en el primer partido de clasificación para el Europeo.