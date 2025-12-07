Bardghji pide paso y ya tiene próximo objetivo

El 6 de diciembre de 2025 será una fecha que difícilmente se le olvide jamás a Roony Bardghji. El joven delantero se estrenó como goleador con el FC Barcelona en un partido oficial, dado que ya lo hizo en la pretemporada. Suyo fue el tanto de la 'tranquilidad' contra el Betis en La Cartuja a la media hora del partido: anotó el 1-3, después de haber asistido a Ferran Torres en el segundo de los tres goles que anotó: un centro teledirigido y con música para que el de Foios enviase al fondo de las mallas de volea.

El internacional con Suecia encadenaba cinco partidos sin jugar con la elástica blaugrana. Su último encuentro como culer fue hace un mes: el 5 de noviembre contra el Brujas en la Fase liga de la Champions League. El sábado, Flick le devolvió la confianza en forma de titularidad, la tercera desde que aterrizó al club catalán este verano, procedente del Copenhaguen. De hecho, ante el Betis fue el día que más minutos acumuló con el Barça: fueron 68 hasta que dejó su puesto a Fermín López.

"Mi sensación hoy no la puedo describir, la de marcar mi primer gol en competición oficial. Y lo más importante era ganar en un campo difícil. Estoy muy feliz", expresó nuestro protagonista cuando el partido había finalizado.

Y para el recuerdo, una celebración icónica. Bardghji es un gran fan del anime y recreó el gesto de Chidori de Sasuke, uno de los personajes de la serie Naruto. "La gente sabe mi amor por este club y lo quería demostrar con la celebración para los aficionados", añadió.

Un rol complicado

El fichaje de Roony Bardghji por el FC Barcelona respondió a una oportunidad de mercado y una apuesta de futuro. Deco fue su valedor y la entidad barcelonista cerró su traspaso por 2,5 millones de euros. La pretemporada con Hansi Flick le permitieron ganarse una plaza en el primer equipo, a pesar de que también se contemplaba el escenario de ofrecerle una cesión.

Pero claro, Roony llegó para ser el suplente de Lamine Yamal. Una oportunidad perfecta para aprender del mejor, pero también un arma de doble filo, puesto que los minutos se pagarían muy caros. Son 263' los que acumula y tan solo supera a Dro (148'), Marc Bernal (120'), al lesionado Gavi (66') y a los canteranos Jofre Torrents (47') y Toni Fernández (45').

Nuevo reto

Es público su fuerte sentimiento barcelonista y son varias las fotografías que se pueden encontrar del actual delantero del Barça con la camiseta blaugrana de bien pequeño. Su próximo reto no es otro que el marcar un gol en el Camp Nou, aquel estadio al cual visitó hace años para ver desde las gradas un partido en directo.

La temporada es larga y Hansi Flick, tal y como ha expresado en multitud de ocasiones, quiere que toda la plantilla esté conectada. El mejor ejemplo es Bardghji quien, a pesar de tener complicado poder sumar minutos, respondió con una gran exhibición cuando el técnico alemán quiso utilizarlo. Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha, Ferran Torres y Rashford están por delante del sueco, pero Roony ya pide paso en el Barça.