Bardghji pide paso contra el Athletic Club en la Supercopa

Si algo ha podido comprobar Roony Bardghji en sus primeros meses en el FC Barcelona es que las oportunidades no son baratas. La competencia interna es feroz en el conjunto blaugrana e incluso en un primer tramo de temporada repleto de lesiones, la participación del extremo sueco no ha sido especialmente abundante. Hasta la Supercopa de España había disputado 341 minutos repartidos en 13 partidos, con solo cuatro titularidades.

Ante el Athletic Club, sin embargo, la suplencia de Lamine Yamal por precaución le concedió la oportunidad de ser titular. Y, como hizo contra el Real Betis en La Cartuja a principios de diciembre, no pudo aprovecharla más. Ni más rápido. Bardghji completó una gran primera mitad con implicación directa en tres de los cuatro goles culés.

Roony inició la jugada del tanto que abrió la lata, obra de Ferran Torres tras un pase de Fermín; batió a Unai Simón tras una buena jugada individual en la tercera diana de la noche; y acabó su 'fiesta' particular antes del descanso con una asistencia en el gol de Raphinha, el cuarto del equipo de Hansi Flick. Más allá de estas tres acciones, no dejó de pedir el esférico a sus compañeros y marcar diferencias cuando lo recibió. Exhibió personalidad, desparpajo y calidad.

En el inicio de la reanudación volvió a realizar una asistencia a Raphinha, aunque en este caso, todo hay que decirlo, se trató más bien de un rebote que de un pase intencionado. Con el 5-0 en el marcador, el Barça dejó de apretar el acelerador, pero el futbolista nacido en Kuwait se sacó de la chistera varios toques que generaron admiración en el público saudí. Bardghji fue sustituido en el minuto 72. Acabó con 66 intervenciones, un gol, dos asistencias, 42/46 en pases (cuatro de ellos clave), dos regates y cuatro duelos ganados.

'Fichaje' de invierno

Aunque es evidente que el 'dueño' del extremo derecho del Barça es Lamine, Bardghji volvió a demostrar que puede ser un recambio de garantías para el genio de Rocafonda. Ahora que llega la hora de la verdad, Hansi Flick necesitará a todos los miembros de su plantilla preparados para aportar en cualquier momento.

El técnico teutón ya valoraba muy bien la actitud y la capacidad de aprendizaje de Roony. De hecho, tal como informó SPORT clubes de todas las grandes ligas europeas picaron a la puerta de las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper preguntando acerca de una posible salida del sueco en forma de cesión en el mercado de invierno... y la respuesta de Flick fue muy contundente: no quiere perder un activo tan interesante como él.

Veremos qué pasa cuando termine la temporada. Se considerará si es más beneficioso para su evolución que se marche cedido a otro club competitivo en función de cómo vayan las cosas en los próximos meses, pero hasta el mes de junio Bardghji será uno más del 'roster' blaugrana. Y, a juzgar por su rendimiento en sus últimas apariciones, todo apunta a que el atacante tendrá mucha más continuidad en los partidos venideros.