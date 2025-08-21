Bardghji, paciencia infinita

Después del 'boom' de las primeras semanas, el aura de Roony Bardghji parece haberse apagado un poco. El extremo sueco, uno de los tres fichajes realizados por el Barça junto a Rashford y Joan Garcia, irrumpió con muy buen pie en el vestuario azulgrana. Una apuesta 'exótica' de Deco, el escandinavo cumplió un sueño y aterrizó decidido a quedarse y a ganarse a Hansi Flick.

Como contamos en SPORT hace unas semanas, el chico ha cuajado a la perfección en las entrañas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Pese a las barreras idiomáticas, su actitud ha sido perfecta y sus ganas de aprender y de absorver todo como una esponja han hecho que se haya ganado rápido a sus compañeros. Con Rashford, con Lewy y Szczesny, también con el sector más joven como Casadó o Fermín. El extremo, además de sorprender a Flick y su staff por su buena condición física y su lectura de juego, ha empezado de la mejor forma posible en el apartado emocional.

CARTA DE PRESENTACIÓN INMEJORABLE

Su debut en la gira asiática fue inmejorable. Gol ante el Kobe tras una definición exquisita al palo largo a pase de Lewandowski. Estrenó soñado y carta de presentación acerca de sus principales cualidades sobre el campo: dinamismo, electricidad con el balón en los pies, capacidad de asociación y buena finalización.

Roony participó también en los partidos en tierras coreanas dejando buenas sensaciones. La expedición regresó a Barcelona y el nórdico se mantuvo a las órdenes del técnico barcelonista. Desde el club azulgrana transmitían la gran satisfacción con su rendimiento y la intención de que se mantuviera en la primera plantilla como recambio de Lamine en el costado diestro del ataque.

BAJA EL 'HYPE'

Pero lo cierto es que en estas últimas dos semanas se ha bajado un poco el 'suflé' que se formó en la pretemporada con Roony. En el Gamper jugó unos minutos y entró poco en juego y luego ha sido 'víctima' de la situación económica del club con las inscripciones. Ni él ni Gerard Martín ni Szczesny pudieron ser registrados para el debut liguero en Mallorca. Y en su caso tiene pinta que tampoco llegará al sábado para el Levante.

Marcus Rashford, Roony Bardghji y Gerard Martín durante un entrenamiento con el FC Barcelona / Valentí Enrich

Y veremos para más adelante. A pesar de esta situación, desde el vestuario cuentan que Bardghji no ha cambiado un ápice su actitud ni su buena onda. Continúa en esa 'nube' de compartir equipo con referentes y valora que la entidad barcelonista esté esperando para inscribirle con ficha del primer equipo y no del filial. Señal de la confianza que hay depositada en él. Lógicamente, luego esto puede derivar en lo que puede derivar si no se llega al 'fair play' necesario para completar todos los registros. Ese 'plan B' del Barça Atlètic siempre estará ahí.

Flick sigue muy satisfecho con lo que está ofreciendo y puede ofrecer el chico. Paciencia.