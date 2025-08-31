Bardghji: más paciencia con un horizonte esperanzador

Roony Bardghji deberá esperar hasta después del parón de selecciones para debutar oficialmente con el FC Barcelona. Después de ofrecer buenas sensaciones en la pretemporada, los problemas con su inscripción con el primer equipo están postergando su estreno con la elástica blaugrana. Aunque el club era optimista y quería registrarlo antes de la visita al Rayo Vallecano correspondiente a la tercera jornada de LaLiga, el extremo sueco se ha quedado fuera finalmente de la convocatoria de Hansi Flick para el viaje a Madrid.

“Pronto”, escribió Roony en sus redes sociales tras el entrenamiento de este sábado, en una publicación acompañada con emoticonos de dos corazones, uno azul y el otro rojo, y un reloj de arena.

El joven atacante contaba las horas para debutar con el Barça y estaba ilusionado con la posibilidad de ser inscrito de una vez por todas. Tendrá que tener un poco más de paciencia: la entidad ha podido resolver a tiempo los casos de Gerard Martín y Szczesny entre las salidas de Oriol Romeu e Iñaki Peña y el aval de la junta directiva, pero no el suyo.

Activado el ‘plan B’

Tal como avanzó SPORT, Flick tenía previsto un 'plan B' a Roony Bardghji por si el extremo sueco no podía viajar este domingo a Madrid: Toni Fernández, que este sábado se ejercitó con el Barça Atlètic, estaba pendiente de cómo se resolvía todo. El canterano había entrado en la convocatoria en las dos primeras jornadas de Liga y, aunque este domingo debía estar en el amistoso del filial frente al L'Hospitalet, los problemas con la inscripción de Bardghji han provocado que el primer equipo vuelva a requerirlo.

Últimas carpetas del mercado

Mientras el culebrón sobre el futuro de Fermín López sobrevuela el Spotify Camp Nou, salvo que el centrocampista de El Campillo decida salir al Chelsea en el último día de la ventana veraniega de traspasos el Barça solo tendrá que cerrar la salida de Héctor Fort (que apunta al RCD Mallorca como relevo de Pablo Maffeo) y finiquitar la inscripción de Bardghji. El club tiene margen hasta este lunes 1 de septiembre a las 23.59 horas para cerrar ambas operaciones y cerrar definitivamente la plantilla para la temporada 2025/26.

El jugador nacido en Kuwait aportará profundidad de fondo de armario a Hansi Flick. Comparte posición con Lamine Yamal, por lo que no lo tendrá fácil para jugar con regularidad, pero el ‘10’ no podrá jugarlo todo. De hecho, el Barça disputará siete partidos entre el 14 de septiembre y el 5 de octubre (una media de un encuentro cada tres días), por lo que la segunda unidad deberá entrar en escena. Y más teniendo en cuenta que en este periodo los culés afrontarán dos duelos muy exigentes de Champions, contra el Newcastle y ante el PSG, y tendrán que hacer alguna rotación en Liga.