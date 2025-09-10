Bardghji, una opción real para el Valencia

Tenía ganas Roony Bardghji de competir y de acumular minutos oficiales de juego. Tras no poder participar en las tres primeras jornadas al no estar inscrito, el escandinavo recibió hace unos días la luz verde para poder estar a las órdenes de Flick el próximo domingo ante el Valencia en el Estadi Johan Cruyff. Escenario excepcional (esperamos) para lo que puede ser el estreno del extremo con la casaca barcelonista tras sumar minutos en pretemporada en la gira asiática.

Roony empezó la concentración con el combinado nórdico con unas declaraciones bastante clarividentes respecto a su figura y al club: "No vine al Barça para jugar en el filial. He jugado más de 100 partidos en un equipo A y no habría aceptado ir a un equipo B". Mensaje claro, por si a alguien se le había pasado por la cabeza, acerca de que no está dispuesto a bajar con el Barça Atlètic y que no es eso lo que se pactó en el momento del fichaje.

BUEN PARÉNTESIS CON SUECIA

Roony marcó en la primera victoria de este parón de Suecia sub'21 ante Armenia con un gol estilo 'Panenka' espectacular, algo que, por cierto, ya hizo en un amistoso ante L'Hospitalet. Además, dio un pase de gol. También fue titular en la derrota con Montenegro y llega rodado y con muchísimas ganas para esa hipotética primera convocatoria del domingo ante el Valencia.

Bardghji / EFE

Bardghji lleva estas últimas semanas con algo de frustración viendo cómo el club no podía solucionar el asunto de su registro. Se priorizó a Joan Garcia y a Rashford, luego a Szczesny y Gerard Martín. Y el futbolista nacido en Kuwait ha tenido que esperar mordiéndose las uñas. Eso sí, con una actitud intachable y dejándoselo todo en el césped en cada entrenamiento, igual que desde que aterrizó el 14 de julio.

MUY BUENA ADAPTACIÓN

Ya hemos ido contando en SPORT lo positiva que ha sido su adaptación, el propio Flick lo ha afirmado en rueda de prensa. Ha entablado buena relación con Casadó, con Rashford, con Lewandowski y Szczesny. Con todos en general, ha entrado con buen pie, pero más estrecha con ellos. Con Marcus, de hecho, coincidió viviendo en el mismo hotel las primeras semanas (puerta con puerta).

A LA SOMBRA DE LAMINE

Bardghji tiene el 'hándicap', que no es poco, de compartir posición con Lamine Yamal. Y que el de Rocafonda, previsiblemente, rotará poco. Pero Hansi también lo contempla para el otro costado. Y en un contexto u otro, después de la tralla de este parón y con el Newcastle en el debut de Champions en el horizonte, Roony tiene serias opciones de acumular minutos ante el cuadro 'che'.

Difícilmente como titular, pero seguro que Flick quiere premiar al chico por todas estas semanas 'aguantando' y por todo lo bueno que está mostrando en los entrenamientos y en lo poco que ha competido.