Bardghji: “Ojalá pueda hacer toda mi carrera en el Barça”

Roony Bardghji habla como si llevara toda una vida en el vestuario del Barça. Y, sin embargo, apenas han pasado unas semanas desde que firmó. Pero en la voz del joven extremo sueco hay una certeza madura: ha encontrado su sitio. “Ojalá pueda estar muchos años aquí, quizá toda mi carrera. Haré todo lo posible para que eso ocurra”, dijo en una entrevista con los medios del club mientras esbozaba una sonrisa que no oculta el peso del sueño cumplido.

A sus 19 años, Bardghji ya sabe lo que es reinventarse. De origen sirio, con raíces que lo llevaron de Kuwait a Suecia, su historia está marcada por el empeño de una familia que lo empujó a buscar un futuro en Europa. "Teníamos amigos de la familia en Kuwait. Mis padres estuvieron allí muchos años y luego se mudaron a Suecia. Les recomendaron el país por ser muy bueno para los niños, por la educación... por todo. Por eso nos mudamos. Mi padre dice hasta el día de hoy que siempre tuvo el sueño de que mi hermano y yo jugáramos al fútbol y en Europa hay más oportunidades que en Oriente Medio, diría yo. Así que esa fue otra de las razones por las que nos mudamos también”, relató con sinceridad.

Su encaje en el equipo

Su aterrizaje en el club ha sido suave como una asistencia bien medida. “Los compañeros me han acogido muy bien, me cuidan, y cada día estoy disfrutando al máximo”, asegura. Ya ha compartido risas y paseos con Lewandowski y Szczesny en Japón, y se comunica con soltura con Rashford, Fermín y Casadó. A simple vista, parece uno más.

Y sobre el césped, su adaptación no se queda atrás. Participó en los dos primeros amistosos de la gira asiática y dejó detalles y un gol. "Fue increíble, una sensación maravillosa y marcar lo hizo aún mejor". También dejó una sensación creciente: la de que su talento puede tener hueco en los planes de Flick. “Su estilo me va muy bien, siempre he tratado de jugar con una filosofía parecida. Me siento en casa”, dice. También lo elogia como persona: “Sabe comunicarse, construir relaciones. Es muy bueno con los jugadores”.

Roony Bardghji de pequeño con la equipación del Barça / Instagram

Asombrado

Bardghji observa con asombro todo lo que envuelve al Barça. "A cualquier sitio que vamos hay muchos aficionados, muchas gente, y eso es nuevo para mí, pero al mismo tiempo lo disfruto porque siento el cariño de la afición de diferentes partes del mundo". Esa comunión con la afición es nueva para él, pero la disfruta sin complejos.

Roony ya juega como si estuviera escribiendo su propia página en la historia del club. Como Larsson. Como Ibrahimovic. Como los nombres que mencionó. Como alguien que ha llegado para quedarse, pero con la humildad de quien sabe que el camino es lo más importante y que el suyo solo acaba de empezar