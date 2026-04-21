Bardghji tiene números de salir cedido

Va expirando la temporada y las reuniones y las decisiones en las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper se acceleran. Sin Champions y con la Liga decidida, es hora de pensar en la planificación de la próxima temporada y acelerar operaciones, tanto de entrada como de salida.

Lógicamente, hasta ahora Hansi Flick tampoco quería poner mucho el foco en ello. Sí Deco y su equipo, cuya labor es adelantar movimientos e ir preparando el terreno. Las próximas semanas habrá reuniones con entornos de jugadores para transmitir decisiones y para sondear situaciones.

Bardghji, caso a cerrar próximamente

Uno de los nombres que aparece es el de Roony Bardghji. Su incidencia este curso, su primero en el Barça, ha sido muy menos. El estar a la sombra de Lamine le ha privado de disfrutar de tiempo de juego. Él lo sabía y lo ha llevado bien salvo unas declaraciones en la concentración de Suecia recientes.

Roony Bardghji apenas ha tenido oportunidades en el FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

Ha sido un curso de aprendizaje al lado de algunos de los mejores del mundo muy beneficioso para él. Ahora toca tomar decisiones. Y en su caso existe la idea de que una cesión puede ser beneficiosa para su crecimiento, pese a que no se ha comunicado nada definitivo aún. El chico quiere jugar más y sabe que aquí será casi imposible. En el Barça ya va bien tener la posición de Lamine doblada y el escandinavo ha demostrado tener un buen nivel de rotación. Pero también se necesita generar 'fair play'.

Al Barça y al entorno del futbolista han comenzado a llegar ofertas importantes tanto de cesión como de traspaso. Mónaco, Oporto y Stuttgart son tres de los equipos que ya han preguntado por su situación y habrá que ver lo que sucede.

Mantener el control

La tasación de Bardghji se ha más que duplicado en el Barça a pesar de no jugar prácticamente. En todo caso, el Barça solo estaría dispuesto a conceder un préstamo porque la apuesta por el sueco es clara y a largo plazo.

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Es muy joven y necesita ser protagonista para crecer. Eso no quiere decir que haya sido un año de ‘decrecimiento’ para él, sino lo contrario. Estar bajo la batuta de Flick en los entrenamientos le ha venido muy bien. Pero toca dar pasos adelante.