Bardghji 'se moja' en el test de los debutantes: "Es el que más me ha impresionado"

Roony Bardghji ha empezado con buen pie en el Barça. El extremo sueco se ha instalado en el club de la mejor manera posible, encajando a la perfección. Su sintonía con el vestuario es muy buena y ya espera con ganas el arranque de la competición, si Flick decide finalmente dejarlo en el primer equipo. Los compañeros hablan bien del sueco, que a sus 19 años, ha aterrizado en Barcelona para cumplir un sueño desde pequeño.

Pero con apenas pocas semanas en can Barça, faltaba conocer un poco más a Bardghji. El Barça ha decidido someterlo al reto que realizan habitualmente las nuevas incorporaciones azulgrana. Con una sonrisa entre ceja y ceja, ha realizado el reto del 90 Seconds Challenge, el test exprés del canal de YouTube del FC Barcelona que, en apenas minuto y medio, pone a prueba la rapidez, sinceridad y sentido del humor de los protagonistas. Y el ex del Copenhaguen no ha decepcionado. Sin apenas titubeos, Roony se ha enfrentado a una batería de preguntas rápidas, que han permitido conocer mejor su personalidad, sus gustos y algunas manías.

Alucina con Pedri

A partir de ahí, Roony se ha soltado. Le han preguntado quién es el jugador del vestuario con el que mantiene una mejor relación. Su respuesta ha sido sorprendente: Marcus Rashford. Ambos fichajes apenas se acaban de conocer, pero la conexión es muy buena. Sobre el ídolo de su infancia, Bardghji ha respondido que es Leo Messi, quien considera el mejor jugador del mundo.

Pero cuando le han preguntado sobre el jugador que más le ha sorprendido, se ha declarado fan de Pedri. Bardghji alucina con el centrocampista: "Es el jugador que más me ha impresionado", decía. Ambos han coincidido sobre el camo en los amistosos de la gira, en Japón y Corea. Veremos en el Gamper si se entienden a la perfección sobre el césped.

El formato, que ya han protagonizado otros jugadores del primer equipo, permite mostrar el lado más humano y natural de los futbolistas. Roony, con su espontaneidad, encaja a la perfección. “Aquí hay mucho nivel, ¿eh?”, le avisan al principio. “Será complicado”, respondía él. El 90 Seconds Challenge se ha consolidado como una de las piezas de contenido más frescas y cercanas del canal del Barça. Más allá de la actualidad deportiva, estos retos permiten a los fans conocer a los jugadores en contextos diferentes, donde aflora su carácter y naturalidad.

Bardghji, con 19 años y consolidado en el filial blaugrana, sigue ganando puntos dentro y fuera del campo. Y en este vídeo, demuestra que no solo marca goles: también sabe jugar con soltura ante las cámaras.