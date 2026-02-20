Bardghji se la juega en el Barça

No fueron pocas las ofertas que llegaron a las oficinas del FC Barcelona por Roony Bardghji este pasado mes de enero. Como desvelamos en SPORT, el extremo sueco era un 'caramelo'. El hecho de que apenas hubiera sido utilizado por Flick llamó la atención de clubes de primer nivel europeo pidiendo al club azulgrana su cesión para esta segunda mitad de temporada. La respuesta de Flick y de Deco fue clara: el chico se queda.

El técnico de Heidelberg consideraba que no podía perder efectivos en ataque. El curso pasado ya fue un ejemplo de las inclemencias que pueden suceder en los meses en los que te estás jugando toda la temporada. Cayeron Koundé o Alejandro Balde lesionados y hubo que tirar de fondo de armario (que se lo digan a Gerard Martín, titular en final de Copa del Rey y en unas semifinales de la Champions nada más y nada menos).

Exprimiendo cada entrenamiento

Pese a contrar poquito en la rotación del técnico teutón no dejó vía libre al escandinavo para salir en el mercado invernal. Tampoco el chico tenía interés. Está exprimiendo cada minuto que pasa en la primera plantilla azulgrana, entrenando con algunos de sus referentes y absorviendo como una esponja las consignas del staff de Flick y los consejos de sus compañeros más experimentados.

Roony Bardghji, en el partido del FC Barcelona ante el Mallorca / Dani Barbeito

Eso no quita que la situación para el atacante sea complicada. No ha empezado el año mejor que como lo acabó a nivel de incidencia. Acumula apenas una titularidad en los últimos 11 partidos oficiales. De estos 11, en seis de ellos no ha disputado ni un minuto. En lo que va de año solo ha salido de inicio en dos ocasiones, una de ella en semifinales de la Supercopa de España (Lamine estaba tocado y Roony tuvo su gran oportunidad, que aprovechó con un gol y dos asistencias).

Un 16% de los minutos en 2026

De 1.170 minutos totales que se han disputado, Bardghji acumula apenas 192'. Un 16% del total. En esta ecuación no es algo menor el momento de forma de Lamine Yamal. El de Rocafonda está acumulando muchísimos minutos y su relevancia en el equipo es mayúscula, algo que, lógicamente, dificulta mucho más que Bardghji tenga minutos. El otro día entró en el costado izquierdo, pero allí tiene más dificultades para marcar diferencias.

Una participación bastante residual para un jugador que, no olvidemos, se está jugando su presencia en la próxima Copa del Mundo. De hecho, el próximo 26 de marzo Suecia se juega su presencia en ese Mundial. Tiene la semifinal frente a Ucrania curiosamente cerquita de Barcelona, en Valencia (juega Ucrania en el campo del Levante como local). En caso de vencer, los nórdicos aún deberán superar otra ronda.

Roony Bardghji con la selección de Suecia / @svenskfotboll Svensk Fotboll

La presencial de Roony no debería peligrar para esa ventana internacional de la selección sueca de finales de marzo. El futbolista nacido en Kuwait ha ido convocado a las dos últimas ventanas internacionales del combinado absoluto dirigido por Graham Potter. Jugo 66' ante Eslovenia en el último duelo oficial de los suecos y en el encuentro anterior contra Suiza se quedó a cero. No cumplió Suecia, que terminó cuarta. Y se la jugará en la repesca.

Por cierto, Bardghji podría cruzarse en una fatídica muerte súbita con Lewandowski en la final por un billete para la Copa del Mundo. Polonia juega las semifinales ante Albania. Estos meses también serán importantes para el extremo de cara al próximo curso. En caso de seguir esta dinámica la opción de salir cedido (o incluso traspasado) estaría encima de la mesa.