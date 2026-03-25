Bardghji habla claro en Suecia: "Merezco jugar más"

Roony Bardghji es uno de los grandes centros de atención cada vez que se incorpora a la selección sueca. Su presencia en el FC Barcelona le convierte en uno de los jugadores más mediáticos y es habitual que las entrevistas se repitan con asiduidad. Dos temas son recurrentes: la pelea de Suecia frente a Ucrania por una plaza en el Mundial del verano y su rendimiento en la primera temporada como jugador azulgrana.

Hasta el momento, Bardghji siempre se ha mostrado de lo más cauto cuando se ha referido a los pocos minutos que ha jugado esta campaña bajo las órdenes de Hansi Flick. Sin embargo, en esta ocasión, y ya encarando la recta final de la temporada, Roony no se mordió la lengua y, por primera vez, se mostró crítico con su escasa aportación en el Barça.

"La verdad es que hasta este momento he tenido poco tiempo de juego", aseguró. Bardghji incidió en su respuesta y lamentó que Hansi Flick no le haya concedido más oportunidades teniendo en cuenta el calendario tan cargado que ha castigado físicamente al equipo. "Tengo paciencia pero, sinceramente, pienso que merecía jugar más", declaró en una entrevista concedida a Sverige Televisión.

Cuestionado sobre si está satisfecho con su rol de suplente, Roony volvió a mostrarse tajante. "No. Cien por cien no estoy contento, pero esto es el fútbol. Respeto al máximo a los que están en la plantilla desde hace tiempo, son mis compañeros de equipo. Sé lo que puedo hacer, tengo mucha confianza en mí mismo", aseguró.

A sus 20 años, y con un contrato de cuatro temporadas vigente, Bardghji, pese a todo, sigue mostrando su felicidad por haber cumplido uno de sus grandes retos profesionales. "Siempre ha sido mi sueño jugar en el Barça. Cuando gané mi primer trofeo fue fantástico, una gran sensación".

Discreta aportación

Roony tiene toda la razón a la hora de lamentar los pocos minutos que ha tenido en la presente temporada. Cuando la campaña entra en su fase decisiva, Bardghji solo ha disputado un total de 615 minutos. En lo que va de liga, acumula 384 minutos, en su mayoría ejerciendo el papel de revulsivo en el tramo final de los encuentros. Un papel muy irrelevante en su primera temporada en el equipo.

Tan pocos minutos repercuten en sus estadísticas: dos goles y cuatro asistencias en partidos oficiales.

El internacional sueco ha acaparado todo tipo de comentarios respecto a una posible salida al mercado este verano. Roony es objeto de deseo y ya tiene una larga lista de pretendientes esperando saber si realmente el Barça quiere prescindir de él y cuanto pide por su hipotética salida. Es uno de los grandes activos de la plantilla para hacer caja y facilitar la posible contratación de algún que otro crack a final de temporada.