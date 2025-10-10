Bardghji debuta con Suecia, pero se complica la clasificación al Mundial

Roony Bardghji fue convocado por primera vez con la selección absoluta de Suecia, otro premio para el extremo tras su fichaje por el FC Barcelona. Aunque tuvo que esperar hasta el minuto 85 para jugar sus primeros minutos y no pudo evitar la derrota.

La selección sueca cayó 0-2 ante Suiza en un duelo clave para la clasificación para el Mundial del 2026. De hecho, la situación de los escandinavos es crítica en la tabla. Están últimos con un solo punto y se la jugarán en la segunda vuelta. Por suerte, Kosovo y Eslovenia empataron a cero y ningún equipo se despegó en la clasificación.

El extremo tendrá una nueva oportunidad para jugar con la absoluta el próximo lunes ante Kosovo, precisamente la selección que está en puestos de repesca. Ante la falta de pegada de Suecia, solo dos goles en tres encuentros, el desborde y la zurda de Bardghji podrían ser una opción para intentar salir del pozo.

El azulgrana entró en el 85, con el 19 a la espalda y por un exconocido de Can Barça: Lucas Bergvall. El Barça lo tenía fichado, pero finalmente el centrocampista se marchó al Tottenham. En sus 10 minutos en el terreno de juego no tuvo tiempo para empatar el marcador y, para colmo, vio cómo Suiza marcaba el segundo y sentenciaba el encuentro en Solna.

Bardghji ha encajado de maravilla tanto en el Barça como en la absoluta. En el vestuario azulgrana es un jugador muy querido y en Suecia Isak destacó la importancia de tener un jugador así para su país: "Él es uno de ellos ahora mismo al más alto nivel. Es otro jugador que representa a Suecia de la mejor manera posible".

Sin minutos para Koundé

En el otro gran partido de la noche, Jules Koundé se quedó sin jugar ningún minuto en la victoria por 3-0 de Francia ante Azerbaiyán. El francés consiguió un merecido descanso en este primer duelo de su selección en el parón y los locales sumaron tres puntos claves para acariciar el billete a Estados Unidos, México y Canadá.

Mbappé pidió el cambio / x

En el lugar del culé jugó Malo Gusto que disputó los 90 minutos del choque. El próximo lunes Kounde apunta a titular ante Islandia para sentenciar la clasifiación al Mundial. Actualmente los de Deschamps son primeros a cinco puntos del segundo. Eso sí, el seleccionador tuvo que substituir a Mbappé por una posible lesión en su tobillo derecho.