Bardghji da la cara: "Todo lo que se ha dicho de mí son tonterías"

Roony Bardghji no ha tenido un final de temporada fácil. En el Barça no ha disfrutado de los minutos que él esperaba y, en las filas de Suecia, vio cómo se quedaba fuera del equipo que disputó el último partido clasificatorio para el Mundial de este verano. La selección sueca logró el billete in extremis, pero el delantero azulgrana también vio cómo poco a poco ha perdido cualquier tipo de protagonismo en su país.

Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Hace solo unos días el seleccionador Graham Potter daba a conocer la relación de los internacionales que representarán a Suecia en el próximo Mundial. Una lista en la que destacaba una llamativa ausencia: Roony Bardghji.

Hora después de asimilar el tremendo mazazo de quedar fuera de la cita mundialista, el rotativo Aftonbladet sorprendía con una noticia en la que se desgranaban algunos de los motivos que llevaron a que Potter prescindiera de Barghji. El diario aseguraba que se produjo un incidente mientras el equipo celebraba el billete mundialista tras derrotar a Polonia. Un ambiente festivo en toda regla que contrastaba con el mal humor de Roony mientras se quejaba de su nula participación pese a militar toda la temporada en un equipo como el FC Barcelona

Capítulo de desmentidos

Días después de darse a conocer estas noticias, el propio Graham Potter salió al paso con varias entrevistas en las que daba su versión sobre lo sucedido durante la celebración y los motivos que le llevaron a prescindir de Bardghji en la lista de la selección. "No vi nada raro esa noche. No sé nada de lo que salió en la prensa. Esa noche estaba ocupado celebrando la clasificación, así que no sé lo que hacía todo el mundo".

Respecto a la ausencia del futbolista del Barça, Potter se escudó en argumentos solo futbolísticos. "Hay otros jugadores que ahora mismo están por delante a nivel competitivo. Se trata de 26 jugadores que estamos juntos y tenemos que gestionar cómo convivir con diferentes perfiles, según la edad y la experiencia. Puedo estar equivocado, pero tengo que tomar decisiones", apuntó Potter.

Bardghji rompe el silencio

Roony no había comentado nada hasta la fecha, pero finalmente ha salido al paso de todo lo comentado en unas declaraciones a Expressen. De entrada, justificó su dilatado silencio. "Decidí no hacer comentarios sobre mi fracaso al no ser seleccionado para la Copa del Mundo, ya que entendí que simplemente era una decisión de Graham Potter. Siempre he respetado las decisiones de mis entrenadores, tanto si estaba de acuerdo como si no".

Pero ahora está claro que ha cambiado de opinión y considera que ha llegado el momento de dar su propia versión. "Entendí que tenía que hablar porque los rumores difundidos en ese artículo no tenían ningún fundamento. Estaba muy contento y orgulloso que nos clasificáramos para el Mundial, pese a que no participé desde el terreno de juego. Aún siento que formo parte del equipo. Todos esos rumores que se han dicho de mí son una tontería".

Bardghji aprovechó la ocasión para recordar su pleno compromiso no solo con Suecia sino con el Barça. "Contrariamente a lo que se dijo, disfruté mucho en la cena posterior al partido. Lo celebramos con mis compañeros, igual que lo hice después de ganar la Liga con el Barcelona la semana pasada".