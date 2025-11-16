Bardghji cierra la puerta

Además de destacar por su juventud (19 años) y enorme talento, Roony Bardghji también ha demostrado que tiene un punto de madurez fuera de lo normal. Su llegada al FC Barcelona ha causado un impacto notable: tras casi un año de baja por lesión, el delantero sueco no solo ha exhibido un buen nivel futbolístico cuando ha tenido la oportunidad de demostrarlo sino que ha sido capaz de ganarse la confianza de un Hansi Flick que está convencido que Bardghji es una garantía de futuro para la plantilla azulgrana.

Bardghji ha exprimido a conciencia los pocos minutos que ha disfrutado en temporada oficial. Justo hasta la llegada al parón de selecciones, Roony había disputado 173 minutos en lo que va de liga (solo dos titularidades) y unos escasos 22 minutos en la recta final de dos encuentros de la Champions.

A pesar de las contadas apariciones del internacional sueco, su figura no ha pasado desapercibida para un gran número de equipos que están atentos a una posible salida en el mercado. Hace solos unos días, desde SPORT ya adelantábamos que clubs como el Stuttgart o el Oporto se habían interesado por los condiciones en el caso de que el Barça se planteara una cesión en el mercado invernal.

En esta información también recogíamos que Flick no es muy partidario de mover el vestuario en enero y que mantiene la confianza intacta en un Bardghji que debe ir a más a medida que evolucione la presente temporada.

Pero en esta historia faltaba que el gran protagonista, Roony Bardghji, se pronunciara de forma pública y anunciara su voluntad ante el debate sobre la presión del mercado estas próximas semanas. El internacional sueco ha aprovechado su convocatoria con la selección para conceder algunas entrevistas y abordar cuestiones referentes a su estancia en el Barça, su adaptación y su perspectiva de futuro.

Bardghji tiene muy claro qué quiere hacer en la presente temporada. No hay debate que valga. "Me siento genial. Noto que progreso cada día y aprendo muchísimo con los compañeros en todos los entrenamientos".

Cuestionado por su presencia en los partidos oficiales y su perspectiva hasta el mes de junio, Roony no da pie a ningún tipo de especulación. "He tenido minutos de juego, así que me siento genial. Sé que debo ser paciente, solo llevo en Barcelona tres o cuatro meses y todavía es pronto para tomar decisiones".

La joven promesa sueca destaca un elemento clave en su proceso de integración a la dinámica del FC Barcelona. "En el Barça me lo paso genial y además tengo una muy buena relación con Hansi, que es un entrenador increíble. Él y el club confían en mí, y eso significa mucho. El resto no lo sé, se escriben muchas cosas, pero no me preocupan".