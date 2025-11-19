Bardghji, MVP con Suecia antes del siguiente reto con el Barça: "Demostró por qué lo quiso Flick este verano"

El mismo día que Roony Bardghji se viralizó con un vídeo suyo de niño en el viejo Camp Nou, brilló con Suecia. El delantero fue titular con su selección en el empate ante Eslovenia (1-1) y lo hizo en una posición poco habitual. Su selección jugó con un 4-4-2 y Roony fue el segundo delantero junto a Isac Lidberg.

Roony se encontró cómodo y para algunos medios suecos fue el hombre del partido, a pesar de ser sustituido en el minuto 66 y desaprovechar alguna ocasión de marcar. Según el rotativo Helsingborgs Dagblad, "Roony Bardghji, jugando como mediapunta, demostró por qué el director deportivo Deco y el entrenador Hansi Flick querían que se uniera al Barcelona este verano. Ante Eslovenia mostró regate, velocidad, visión de juego, audacia y su valentía. El mensaje del joven de 20 años fue claro: quiere luchar por un puesto en el once titular más fuerte del Barça".

Mattias Tengblad, del Sport Expressen, por su parte, destacó a SPORT que fue "el jugador creativo" de la selección. "Una de sus mejores jugadas fue una asistencia a Lundgren, que no logró marcar. Los aficionados votaron a Roony como el mejor del partido, aunque a mi me parece que podría haber estado más involucrado en el juego".

El seleccionador Graham Stephen Potter destacó, asimismo, el potencial del futbolista y la pareja que formó con Isac Lidberg. "Roony es un jugador joven que se ha integrado bien al grupo y tuvo la oportunidad de demostrar sus cualidades desde el principio. Isac nos aporta claridad con su forma de jugar".

Roony brilló ante Eslovenia / TWITTER

Suecia no pasó del empate pero tendrá la opción de competir en la repesca para estar en el Mundial. Tras el encuentro Roony explicó sus sensaciones: "Fue divertido ser titular en mi primer partido con la selección en casa y ante la afición. Fue muy divertido. Me sentí bien, hacía mucho que no jugaba de titular ni 65 minutos completos; fue una buena sensación".

El sueco, además, reconoció que entiende las críticas de la afición viendo como Suecia es última de grupo. "Las entiendo absolutamente. No hay mucho que discutir sobre eso. No es lo que queremos pero tenemos que mirar hacia adelante".

Lo que le espera en el Barça

Tras coger ritmo con su selección, Bardghji afronta ahora el reto de seguir teniendo minutos con el Barça. No será sencillo en los próximos partidos, porque Flick recupera muchos efectivos en ataque. Raphinha lleva ya dos días entrenándose con el grupo y apunta al Athletic. El técnico alemán, además, cuenta con Lamine, Rashford, Lewandowski y Ferran Torres disponibles.

Son cinco futbolistas para dos posiciones, aunque Lamine arrastra problemas de pubis que hacen que tenga que gestionar los minutos. Un escenario que puede hacer que Roony pueda tener más opciones de participar en los próximos encuentros. El sueco ya avisó en los últimos días que no tiene ninguna intención de buscar alguna cesión en enero para tener más minutos.

Su objetivo sigue siendo triunfar en el Barça. "He tenido minutos de juego, así que me siento genial. Sé que debo ser paciente, solo llevo en Barcelona tres o cuatro meses y todavía es pronto para tomar decisiones. Me siento genial. Noto que progreso cada día y aprendo muchísimo con los compañeros en todos los entrenamientos".

Justo hasta la llegada al parón de selecciones, Roony había disputado 173 minutos en lo que va de liga (solo dos titularidades) y unos escasos 22 minutos en la recta final de dos encuentros de la Champions. Una poca participación que no le ha impedido dejar detalles del futbolista que puede llegar a ser. Este sábado podría cumplir un sueño que ni siquiera podía imaginar cuando, siendo un niño estuvo en el Camp Nou, jugar en el templo azulgrana.