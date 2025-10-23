Bardghji, la baza inesperada de Flick para el Clásico

Si de algo no va a escasear el Barça el domingo en el Santiago Bernabéu es de futbolistas revulsivos de alta calidad. Hansi Flick se guardará en la recámara piezas capaces de cambiar el guión del partido. En algunos casos, 'obligado' por las circunstancias. Raphinha y Ferran Torres regresan de lesión y, en principio, empezarían el clásico en el banquillo. Quizás Ferran, que ya entró en la lista ante Olympiacos, tendría alguna opción más de entrar en el once. Pero no suele el técnico germano precipitarse con futbolistas que vuelven de un tiempo de inactividad.

Hay otro elemento que puede ejercer como agitador de cara al trascendental duelo de la Jornada 10 del campeonato liguero. Un jugador que viene en clara línea ascendente y que en los dos últimos compromisos ha ofrecido algo distinto cuando ha ingresado al terreno de juego. Roony Bardghji, que protagonizó una de las mejores jugadas del choque ante Olympiacos con una elástica al más puro estilo Ronaldinho, llama con fuerza a la puerta de Flick.

SEIS PARTIDOS Y DOS TITULARIDADES

Hasta ahora el sueco ha sido titular en dos encuentros bajo la dirección del técnico alemán. Frente al Valencia y contra la Real Sociedad. Además, ha participado en un total de seis partidos tras su aterrizaje este verano procedente del Copenhague. El curso pasado estuvo prácticamente inédito por una lesión de rodilla y después de una pretemporada más que buena está cogiendo el tono y cada vez más aclimatado al estilo de juego del Barça.

Roony Bardghji estuvo muy activo en la recta final del partido ante el Girona / Dani Barbeito / SPO

Ya contra el Girona fue un revulsivo perfecto para espolear a un Barça muy espeso. Y ante Olympiacos, más allá de esa espectacular acción mencionada que acabó en asistencia a Fermín, dejó muy buenas sensaciones. Y Flick va tomando nota. Pese a que como teórica alternativa de Lamine en la derecha lo tenía crudo para acumular minutos, va poco a poco encontrando su sitio el escandinavo.

LOS MINUTOS, MÁS CAROS CON LA RECUPERACIÓN DE LESIONADOS

Debutó recientemente de forma oficial con la absoluta de su país y apunta a tener, por qué no, un papel protagonista en el clásico. Muy difícil que lo haga como titular, pero sí tiene papeletas de ser una de las opciones de Hansi para el segundo tiempo. Eso sí, con Raphinha y Ferran ya de vuelta lógicamente se encarece el acumular minutos.