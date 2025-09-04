Bardghji: "No fui al Barça para jugar en el filial"

El Barça fichó a Roony Bardghji este verano por 2,5 millones de euros procedente del FC Copenhague. Su aportación durante la pretemporada fue del agrado de Hansi Flick. Debe ser miembro del primer equipo, pero todavía no ha podido ser inscrito en LaLiga. De momento, tiene ficha del filial, aunque su dorsal no se ha hecho público. El objetivo de la dirección deportiva es que esté inscrito mediante un aval antes del partido contra el Valencia y sea ya a todos los efectos jugador del primer equipo. De hecho, el extremo sueco no quiere ni oír hablar del Barça Atlètic.

"No creo que hubiera fichado para jugar en el equipo juvenil. He jugado más de 100 partidos en un equipo A y no habría aceptado ir a un equipo B", ha dicho en rueda de prensa desde la concentración de la selección sub-21 de su país. "Desde el principio, tanto el club como yo sabíamos cuál era el plan. Desde el primer día, la clave ha sido estar en el primer equipo. De todo lo que se ha dicho, nada es cierto", ha explicado.

Bardghji no está preocupado por su actual situación y se muestra convencido de que el club logrará su inscripción. "No sé si se puede llamar un problema, pero llevan varios años teniendo dificultades para inscribir jugadores. No me ha pasado solo este año. Ha pasado muchas veces y es algo con lo que el club tiene dificultades. Creo que para el partido contra el Valencia estará todo listo", dice el delantero sueco.

El jugador se muestra muy satisfecho de como le están yendo las cosas en Barcelona y destaca la unión y buen ambiente que hay en el vestuario: "La ciudad es fantástica, el club es fantástico. El vestuario es como una familia. No me he sentido así en otros equipos en los que he estado. Muchos han crecido juntos y han jugado juntos en las categorías inferiores", ha acabado.