Bardghji alucina: "Es absolutamente mágico"

Roony Bardghji vive instalado en un sueño permanente desde que el pasado verano aterrizó en el FC Barcelona, se ganó la confianza del técnico Hansi Flick a las primeras de cambio y desde entonces se ha convertido en uno de los refuerzos recurrentes en las segundas partes de la mayoría de encuentros.

El delantero sueco no dejar escapar la oportunidad para mostrar su enorme felicidad mientras sigue quemando etapas en su proceso de adaptación a la primera plantilla azulgrana. Convertido en una de las grandes estrellas emergentes de Suecia, cada vez que se incorpora a la selección relata sus últimas vivencias en el vestuario del Barça.

En esta ocasión, Bardghji aprovechó para explicar lo vivido recientemente en un día inolvidable para todo el barcelonismo. "Fue especial. Fue un sueño. Resultó ser algo absolutamente mágico cuando pisamos el césped del Camp Nou. Y eso que ni siquiera está a la mitad de su capacidad, pero aún así fue muy especial".

El delantero quedó realmente impactado en el primer entrenamiento de la plantilla en el Spotify Camp Nou. "Había muchos fans que estaban en las gradas permitidas, así que estuvo genial. Fue una experiencia muy difícil de explicar", asegura.

Por supuesto, Bardghji no pudo concretar cuándo regresará el Barça al Spotify Camp Nou para competir en partido oficial, pero sí desveló que el retorno parece inminente, al menos según la información que se ha trasladado a la propia plantilla. "Queremos ir rápido al nuevo campo. Los jugadores ya lo hemos hablado y claro que queremos jugar allí cuanto antes. Será especial y espero que esté listo muy pronto. Antes de venir a la selección acaban de decirnos que muy posiblemente juguemo allí muy pronto, aunque las gradas todavía no estarán llenas. Así que será genial".

El flamante refuerzo estival también compartió la sorpresa generalizada al ver la fotografía de Leo Messi en el Camp Nou contemplando la evolución de las obras. "La verdad es que nadie de nosotros sabía que estaba allí. Me habría encantado verlo".

Objeto de risas

Roony Bardghji fue uno de los grandes protagonistas del primer entrenamiento en el nuevo Spotify Camp Nou. El delantero lució una cámara corporal para controlar al detalle algunas prácticas del entrenamiento. En algunos videos de la sesión preparatoria, se ve cómo su compañero Frenkie De Jong aprovechó para bromear sobre la altura del sueco. "¡No se ve ninguna cara! ¡Solo se ve a la altura de la cintura! ¡No se ve ninguna cara cuando llega Rooney!", señalaba el neerlandés.

El propio Bardghji, haciendo gala de su buen humor, reconocía que "en el vestuario mucha gente se reía de eso. Fue diverdido, nos llevamos bien, nos sentamos juntos en el vestuario y no tengo ningún problema con estas bromas".