El barcelonismo desborda la demanda: locura total por las entradas de la vuelta de los cuartos de Champions

Nadie quería faltar a la cita decisiva por un billete a las semifinales de la Champions del próximo 14 de abril. El espíritu de las grandes noches europeas ha vuelto a prender entre la masa social azulgrana, que ha respondido de forma masiva a la convocatoria para el partido de vuelta de los cuartos de final en el Riyadh Air Metropolitano. La demanda ha sido tan enorme que el club se ha visto obligado a poner en marcha toda su maquinaria logística y realizar un sorteo ante notario para repartir las codiciadas localidades.

Las cifras hablan por sí solas y reflejan el hambre de gloria de un barcelonismo que, un año más, sueña con colarse entre los cuatro mejores equipos de Europa. Durante el periodo de inscripción, que se cerró a medianoche del jueves, el club registró un total de 5.291 peticiones de socios y socias, una cifra que pulveriza las 2.336 entradas disponibles para este colectivo. Sumando las 230 plazas reservadas para los compromisos de FCB Desplazamientos, el desfase entre oferta y demanda dejaba claro desde el primer momento que la suerte decidiría quién acompañará al equipo en Madrid.

El sorteo, celebrado con el rigor habitual este viernes por la mañana, ha establecido el número de corte en el 44.203. Así, las solicitudes comprendidas entre dicho número y el 45.647 han resultado agraciadas. Todos los socios dentro de ese rango aseguran su presencia en el sector visitante del feudo colchonero, por un precio de 50 euros por entrada.

Lamine y Raphinha celebran uno de los goles ante el Newcastle / Valentí Enrich

Como es norma en este tipo de desplazamientos de alto voltaje, las entradas serán personales e intransferibles. El club ha informado de que los afortunados deberán recoger sus tickets en Madrid el mismo día del partido, garantizando que el aliento desde la grada sea exclusivamente azulgrana.

El Metropolitano dictará sentencia sobre el césped, pero con más de 2.500 gargantas preparadas para hacerse oír en la capital, el equipo llegará a la cita con el respaldo blindado de una afición que sigue soñando, más que nunca, con volver a levantar la ‘Orejona’.