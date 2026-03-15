El barcelonismo desborda las carpas en una mañana de pasión electoral: "¡Hay más mesas en el fondo!"

El Camp Nou late con una fuerza inusual en una jornada donde el socio toma la palabra de forma masiva. Las colas para recoger las papeletas se entrelazan con las filas ante las mesas de votación en un ambiente de absoluta efervescencia democrática.

Mesas dentro de la Carpa / Dani Barbeito

La marea azulgrana inunda los accesos desde primera hora y genera una estampa de máxima movilización en el feudo barcelonista. El club vive un bullicio constante mientras los seguidores esperan su turno con la ilusión de decidir el rumbo de la entidad.

El reloj marca las doce del mediodía y el recinto alcanza su pico de afluencia más elevado bajo un sol primaveral. Muchos aficionados adelantan su paso por las urnas para cumplir con el club antes del pitido inicial del partido de las 16.15 horas.

Cabinas de votación secreta / Dani Barbeito

Esta cita deportiva marca el ritmo de una mañana intensa donde el socio prioriza su compromiso institucional antes de centrarse en el césped. Los alrededores de las carpas presentan un aspecto inmejorable con miles de personas que aprovechan el tiempo antes del encuentro dominical.

Flexibilidad total para el socio

La organización despliega todas las facilidades para agilizar el proceso y evitar que las esperas frenen el ánimo de los votantes. El censo es universal y permite a cualquier barcelonista depositar su sufragio en la mesa que prefiera si detecta demora en la suya inicial. Esta medida resulta clave para descongestionar los puntos de mayor concentración y garantiza una fluidez necesaria ante el volumen de gente. "Hay más mesas en el fondo" repiten los auxiliares para distribuir a los presentes de manera eficiente por todo el espacio habilitado.

Gente esperando para votar / Alex Calaff

Las familias aprovechan las ventajas del sistema y votan juntas en la misma mesa sin necesidad de separarse por la letra de su apellido. Esta imagen de unidad refuerza el carácter social de una jornada donde padres e hijos comparten el ritual de introducir la papeleta en la urna. La logística del club responde con solvencia a una demanda que supera las expectativas iniciales de la junta electoral. El flujo de personas dentro de las carpas es total y la sensación de dinamismo preside cada rincón del estadio.

Cifras de gran impacto

Josep Cubells comparece ante los medios para confirmar que 21.978 socios ya han ejercido su derecho hasta las 13.00 horas. Este dato representa un 19,19 por ciento de participación y confirma que el barcelonismo está muy presente en esta cita histórica. El directivo destaca que la participación es mayor respecto a procesos anteriores y celebra la respuesta contundente de la masa social. El goteo de papeletas no cesa y las cifras oficiales validan la percepción de éxito que se respira en cada uno de los accesos.

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Nuestra redactora Maria Tikas, ejerciendo su derecho de voto / J.C.

Barcelona encabeza el recuento con 18.850 votos, mientras que Girona aporta 1.405 y Tarragona suma 1.032 sufragios en este primer tramo del día. Lleida registra 415 participaciones y la sede de Andorra completa el mapa con 276 seguidores que ya han cumplido con su responsabilidad. El club encara la tarde con el convencimiento de que esperamos que el socio siga viniendo para redondear una jornada de éxito absoluto. La movilización no se detiene y el compromiso de los propietarios del club garantiza un resultado de enorme legitimidad.