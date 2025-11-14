El barcelonismo tiene claro el '9' que tiene que fichar Deco

El relevo de Robert Lewandowski es una las decisiones más importantes que debe tomar Deco en clave futuro. El polaco termina contrato en junio, pero ni siquiera ahora mismo está claro qué va a ocurrir con él este verano. Hace unos meses se deba por seguro que saldría, pero a Lewandowski le gustaría seguir y está dispuesto a tener un rol más secundario. La decisión definitiva parece que no estaba tomada y el Barça trabaja paralelamente opciones de mercado para fichar a un '9'.

Varios son los nombres que gustan a la dirección deportiva. Los movimientos también dependerán del margen salarial que tenga el club, así que se trabaja con varias opciones: algunas más asequibles que otras. En SPORT hemos querido comprobar cuál es el favorito de la afición y hemos realizado una encuesta con la pregunta, "¿A quién ficharías como relevo de Lewandowski?". Entre las opciones, Julián Álvarez (Atlético), Harry Kane (Bayern), Etta Eyong (Levante) y Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).

Resultados contundentes

El resultado, entre los 2.393 votos registrados a las 12.00 h., ha confirmado que Julián Álvarez es el favorito de la afición con un 54% de los votos. Le sigue Harry Kane (23%), Etta Yong (19%) y el último es Guirassy (4%). El delantero argentino encajaría perfectamente con la propuesta de Flick, los delanteros son claves en la presión, pero es una operación muy compleja.

Más aún tras la venta del 55% del accionariado del Atlético de Madrid al fondo estadounidense Apollo Sports Capital, juntamente a la llegada de Mateu Alemany como nuevo director de fútbol profesional masculino dificultan la operación. Las razones económicas para que los colchoneros vendan al delantero argentino se han esfumado. Deberán, por lo tanto, ser otra los motivos que empujen al ex del Manchester City a cumplir su sueño de infancia: jugar en el Barça.

Otro que gusta mucho a la afición es Kane (32 años), que si fichara este verano lo haría con la misma edad con la que llegó Lewandowski. Su contrato con el Bayern finaliza en 2027, así que los alemanes tienen dos escenarios: o renovarlo o venderlo por una cifra cercana a los 60 millones. Etta Young y Guirassy, por su parte, no tienen el cartel de los dos primeros y serían operaciones más asequibles.