Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona-VillarrealDónde ver Barcelona-VillarrealAlineación BarcelonaRashfordAnsu Fati KaneSprint MotoGPHorario MotoGPClasificación MotoGPMárquez-AcostaMathieu Piqué bromaXavi Víctor FontDirecto MotoGPBarcelona - Villarreal horarioCuadro Champions octavosSorteo ChampionsRival Barcelona ChampionsRival Madrid ChampionsRival Atlético ChampionsCuadro octavos Europa LeagueCuadro octavos Conference LeagueHorarios octavos ChampionsFinal Champions 2026CarvajalTopuriaOmloop NieuwsbladFrenkie de Jong lesiónAlcaraz SinnerCampeonato España AtletismoDiego Costa SimeoneHorario Movistar KOIEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaMaldiniElecciones Barça 2026Votar elecciones Barça 2026Camp NouPedrerolJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin
En Directo

En Directo

OÍDO EN LAS RADIOS

Barcelona - Villarreal de LaLiga 2025/26: reacciones, polémicas y última hora, en directo

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido FC Barcelona - Villarreal de la Jornada 26 de LaLiga 2025/26

Balde, en una acción del último Barça - Villarreal

Balde, en una acción del último Barça - Villarreal / Javi Ferrándiz

Christian Blasco

Christian Blasco

Actualizar
RRSS WhatsAppCopiar URL