Barcelona - Villarreal: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona, instalado ya otra vez como líder de la Liga EA Sports, recibe este próximo sábado a partir de las 16:15 al Villarreal en uno de los partidos más destacados de la Jornada 26. El primer clasificado se las ve con un submarino amarillo que en Liga está viviendo un torneo muy meritorio. Una cara muy distinta de la que ha ofrecido en el resto de competiciones, en las que ha naufragado por completo.

El conjunto de Hansi Flick va recuperando efectivos y ya tan solo queda Andreas Christensen en la enfermería. Gavi no tiene todavía el alta médica, pero en unas semanas estará listo para sumar a la causa de Flick. Ahora empieza la hora de la verdad para el equipo azulgrana, que viene de 'disfrutar' de un par de semanas limpias con solo un encuentro por semana.

Flick sonríe en el entrenamiento cuando los jugadores le hacen el pasillo por su cumpleaños / Marc Graupera/FC BARCELONA

Por su lado, el Villarreal enlaza dos victorias consecutivas en Liga, la última frente al Villarreal en el derbi. Anteriormente se había llevado otro derbi, en esa ocasión frente al Levante. Los 'groguets' son terceros con tres puntos de margen sobre el Atlético de Madrid. Tienen un colchón en esa zona Champions de nueve puntos respecto al quinto clasificado, el Real Betis.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal / Manolo Nebot

En el bando barcelonista hay cuatro bajas confirmadas (y sensibles): Juan Foyth, Logan Costa, Cabanes y Gerard Moreno. En el lado culé, más allá de las bajas consabidas de Gavi y Christensen, no podrá contar Flick con Gerard Martín por acumulación de cartulinas amarillas. Rafa Marín, Kambwala y Gueye serán duda hasta última hora.

HORARIO DEL FC BARCELONA - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre FC Barcelona y Villarreal, correspondiente a una nueva jornada de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado a las 16:15 (CET) en España, en el Spotify Camp Nou.

DÓNDE VER EL FC BARCELONA - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el encuentro de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Villarreal se podrá ver en directo a través de Movistar+LaLiga (dial 52) y en M+LaLiga desde Orange (110).