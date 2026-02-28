En Directo
FC BARCELONA
FC Barcelona - Villarreal, en directo: sigue la previa al minuto y conoce las alineaciones del partido de LaLiga EA Sports en vivo
Sigue al minuto el partido del Spotify Camp Nou de al 26ª Jornada de LaLiga 2025/26 entre el Barça y el Villarreal
Triunfo del Cadete A
El equipo de David Sánchez ha ganado (2-0) al Girona en un partido que acaba de finalizar ahora mismo. Medina y Ruslan Mba han marcado los goles.
¿Quién suplirá a De Jong?
Todos los caminos apuntan a que Marc Bernal será el '6' del Barça. No hay que descartar que Eric Garcia o Marc Casadó sean los elegidos para suplir a Frenkie.
Centrados en la liga
Ayer fue dia Champions con el sorteo de octavos y todo el camino hacia la final de Budapest....pero hoy toca centrarse en el campeonato liguero. El Villarreal es uno de los rivales más duros y los de Marcelino no lo pondrán fácil. A las 16:15h se juega uno de los mejores encuentros que se puede ver en el fútbol español
