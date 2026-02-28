FC Barcelona - Villarreal, en directo: sigue la previa al minuto y conoce las alineaciones del partido de LaLiga EA Sports en vivo

Centrados en la liga

Ayer fue dia Champions con el sorteo de octavos y todo el camino hacia la final de Budapest....pero hoy toca centrarse en el campeonato liguero. El Villarreal es uno de los rivales más duros y los de Marcelino no lo pondrán fácil. A las 16:15h se juega uno de los mejores encuentros que se puede ver en el fútbol español