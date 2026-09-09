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El FC Barcelona vende sus terrenos de Can Rigalt por 30 millones de euros

La inmobiliaria Metropolitan House adquiere una parcela comprada en 1997 por Josep Lluis Núñez y que ha vivido diferentes episodios convulsos para varias directivas azulgranas

El FC Barcelona cierra el último ejercicio económico con 18 millones en negativo y acumula tres temporadas de pérdidas

Terrenos de Can Rigalt, al norte de l’Hospitalet de Llobregat.

Terrenos de Can Rigalt, al norte de l’Hospitalet de Llobregat. / Manu Mitru

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Albert Guasch

Albert Guasch

El FC Barcelona ha cerrado la venta de sus terrenos en Can Rigalt, en L'Hospitalet de Llobregat, por 30 millones de euros. De ellos, 10 millones ya han sido abonados al club por parte de la inmobiliaria Metropolitan House BCN Residencial, S.L., la parte compradora, según consta en la memoria del ejercicio 2025-26 que debe ser aprobada por la Asamblea de Compromisarios de la entidad azulgrana el día 19 de este mes.

Con esta venta se pone fin a una historia con episodios convulsos desde que fueran adquiridos por Josep Lluis Núñez en 1997. El mandatario azulgrana compró 55.000 m² de superficie por el equivalente a 1,5 millones de euros para instalar su ciudad deportiva, pero el plan fracasó. Y en el 2005, con Laporta al mando, se traspasó la parcela a la empresa La Llave de Oro a cambio de 35,4 millones de euros. La Ciutat Esportiva se acabó levantando en Sant Joan Despí.

Laporta, en la presentació de la plataforma Barça Play. | VALENTÍ ENRICH

Laporta, en la presentación de la plataforma Barça Play. / Valentí Enrich

La Llave de Oro introdujo unas cláusulas de salida por si la intención de edificar no se podía llevar a cabo. El Barça no logró la recalificación urbanística a la que estaba obligado y la crisis económica de 2008 hizo el resto para que el asunto acabara en un litigio en los tribunales. En 2016, con Josep Maria Bartomeu en la presidencia, el club se vio obligado a recomprarlos por orden del Tribunal Arbitral de Barcelona por el mismo importe cobrado, además de 11,6 millones de intereses. En total, 48,5 millones.

Edificar vivienda

Después de muchos años en el cajón, la operación con Metropolitan House fue formalizada el 8 de julio de 2026 y por el mismo valor en que estaba contabilizado en las cuentas del club. Se trata, pues, de la segunda venta de Joan Laporta de estos terrenos, situados a caballo entre los barrios de Pubilla Cases y Collblanc y adyacente a la carretera de Collblanc. El Barça tiene ahora como único activo pendiente de resolución los terrenos de Viladecans.

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El proyecto de Metropolitan House plantea levantar 378 viviendas, de las que 113 serían de protección oficial, según reveló su presidente y fundador Rafael Angulo. La inversión necesaria superará en principio los 50 millones de euros.

Fuente: El Periódico

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