Barcelona - Valencia, en directo hoy: previa, horario, dónde ver y alineaciones probables

Los blaugranas tratarán de regresar a la senda del triunfo, tras empatar 1-1 frente al Rayo Vallecano en el último encuentro.

Pero la tarea no será nada sencilla, puesto que Hansi Flick tiene una larga lista de bajas que afecta a todas las líneas del equipo. Empezando con la ya conocida de Marc-André ter Stegen en la portería, la de Alejandro Balde en defensa, siguiendo con las de Frenkie de Jong, Gavi y Dro en el centro del campo y terminando con la de Lamine Yamal en la delantera