Barcelona - Valencia, en directo hoy: previa, horario, dónde ver y alineaciones probables
Tras el primer parón de selecciones de la temporada, el balón vuelve a rodar para los de Hansi Flick esta noche a partir de las 21:00 horas en el Johan Cruyff
Los blaugranas tratarán de regresar a la senda del triunfo, tras empatar 1-1 frente al Rayo Vallecano en el último encuentro.
Pero la tarea no será nada sencilla, puesto que Hansi Flick tiene una larga lista de bajas que afecta a todas las líneas del equipo. Empezando con la ya conocida de Marc-André ter Stegen en la portería, la de Alejandro Balde en defensa, siguiendo con las de Frenkie de Jong, Gavi y Dro en el centro del campo y terminando con la de Lamine Yamal en la delantera
El Johan Cruyff ya esta preparadísimo
¡Buenas tardes y buen día de partido! El Barça juega esta noche en el Johan Cruyff (21.00h) ante el Valencia y desde aquí te ofrecemos la mejor previa y el minuto a minuto del encuentro