¿Cuándo juega el Barcelona la última jornada de la Champions League? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona se prepara para afrontar una última jornada de la Champions League que promete emociones fuertes. Una vez finalice su compromiso contra el Slavia de Praga, en el que necesitará llevarse los tres puntos para activar la calculadora, el conjunto azulgrana centrará su atención en el desenlace de la primera fase de la máxima competición europea.

A la espera de acontecimientos en la capital checa, el Barça ocupa provisionalmente la 15ª posición de la clasificación de la fase liga con 11 puntos, situación que sepultaría sus opciones de acceder a octavos de manera directa. Si no cambia el marcador, los de Hansi Flick tendrán que pagar el peaje de los play-offs, ronda que añadirá dos partidos a un calendario ya de por si saturado.

El último rival del Barça en la fase liga de la Champions League será el Copenhagen, que también se jugará la vida en la jornada final. Los daneses ocupan actualmente la 25ª posición de la clasificación y, si bien es cierto que tienen el play-off a apenas un paso, necesitan puntuar para adelantar a alguno de sus rivales

¿Cuando se juega el Barcelona - Copenhagen de la Champions League?

El partido entre Barça y Copenhagen, correspondiente a la última jornada de la fase liga de la Champions League, se disputará el próximo miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Barcelona - Copenhagen de la Champions por TV y online?

El partido entre Copenhagen, igual que el resto de la última jornada de la fase liga de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, que emitirá los 18 partidos de la jornada a través de sus múltiples canales.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la última jornada de la fase liga de la Champions League a través de nuestras narraciomes en directo, así como las crónicas y las mejores declaraciones de los principales encuentros.