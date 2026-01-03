¿Cuándo juega el Barcelona la Supercopa de España? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona cuenta los dias para iniciar su andadura hacia el primer título de la temporada. Una vez finalice el compromiso liguero contra el Espanyol, el conjunto azulgrana centrará su atención en la Supercopa de España, competición que tendrá su esperado pistoletazo de salida el próximo miércoles 7 de enero.

Uno de los encargados de abrir el telón de la Supercopa de España será el Barça, que aterriza en Arabia Saudí como defensor del título. Los de Hansi Flick conquistaron el título de la edición anterior después de tumbar al Athletic Club en semifinales (0-2) y de golear al Real Madrid en la gran final (2-5).

El primer rival del FC Barcelona en la presente edición será, precisamente, el Athletic Club. Los de Ernesto Valverde, que vienen de empatar ante Osasuna en el último partido disputado, están viviendo una temporada complicada tanto en Liga como en Champions, quedando relegados a la octava posición a nivel doméstico y con pocas opciones de superar el primer corte en Europa.

El Athletic Club afronta la Supercopa de España después de empatar ante Osasuna en el anterior compromiso liguero / EFE

En caso de superar la primera eliminatoria, el conjunto azulgrana medirá sus fuerzas ante el ganador del cruce entre Real Madrid y Atlético. Los dos equipos de la capital saldrán a escena el próximo jueves 8 de enero a las 20:00 horas (CET).

El Barça, vigente campeón de la Supercopa de España / EFE

¿Cuando se juega el Barcelona - Athletic de semifinales de la Supercopa de España 2026?

El partido entre FC Barcelona y Athletic Club, correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España 2026, se disputará el próximo miércoles 7 de enero a las 20:00 horas (CET).

¿Dónde ver la semifinal de la Supercopa de España entre Barcelona y Athletic?

En España, la semifinal de la Supercopa de España entre Barça y Athletic Club se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, plataforma que cuenta con los derechos en exclusiva de la competición. Los canales que retransmitirán el partido son M+ LaLiga (M54, O110) y LaLiga TV Bar.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Supercopa de España a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y declaraciones de los protagonistas, así como el mejor análisis de la mano de nuestro enviado especial.