El Barça, en superávit en la 'era Deco'

Las limitaciones económicas y de 'fair play' de los últimos años han obligado al Barça a medir dos y hasta tres veces cada paso a nivel de confección de plantilla. Tanto a nivel de altas como de bajas. El reciente traspaso de Vitor Roque al Palmeiras, que permite al club recuperar prácticamente toda la inversión, coloca a la entidad en un valioso superávit desde que Deco asumió la dirección deportiva.

Poniendo frente a frente las operaciones de fichajes y traspasos que ha realizado el luso-brasileño desde la segunda mitad del verano de 2023, momento en el que entró en el cargo, el balance es de unos beneficios de 9 millones de euros. El total de lo invertido asciende a 80 'kilos', mientras que se han logrado 89 millones de caja.

La lista de altas costosas se completa rápido: 30 millones por Vitor Roque, 47,5 por Olmo y 2,5 por Pau Víctor, lo que genera un total de 80 millones. La relación de salidas es más larga: 25,5 millones por Vitor Roque, 22 por Nico González -divididos en tres partes-, 10,3 por Faye, 10 por Julián Araujo, 7,5 por Abde, 6 por Marc Guiu, 4,5 por Unai Hernández y 3 por Estanis Pedrola. En total, 89 'kilos'.

Resulta relevante mencionar también los varios porcentajes de futura venta que se ha reservado el Barça al cerrar algunas salidas. Si alguno de los citados crece en los próximos años, el club azulgrana añadiré otro pellizco a sus arcas como ha sucedido en este mercado de invierno con la marcha de Nico González al Manchester City. Es cierto también que el traspaso de Olmo puede subir de precio si se cumplen algunos conceptos variables.

Las piezas de futuro, atadas

Números al margen, el logro más significativo del Barça es el de haber sido capaz de retener a todas sus piezas estructurales. Por más que siempre se rumorea que el club necesitará acometer ventas, lo cierto es que jugadores básicos como Pedri, Cubarsí, Araujo, Gavi y compañía siguen renovando, por lo que la entidad está evitando la tentación de debilitarse a base de prescindir de alguno de sus jugadores con más caché.

Juventud, una 'red' de seguridad

No hay duda de que la incorporación de Vitor Roque no salió como el Barça había planeado. Pese a todo, el club ha podido 'rectificar' a tiempo y prácticamente sin pérdidas económicas, ya que el Palmeiras abonará 25,5 millones por el ariete brasileño. La nueva política de la dirección deportiva azulgrana es apostar siempre que se pueda por jugadores jóvenes, pues en caso de no triunfar en Can Barça siempre es más probable que tengan mercado, pues tienen toda su carrera por delante y eso hace más factible que otras entidades se decidan a apostar por ellos.

Este es el mismo motivo por el cual Deco considera que perfiles como Van Dijk o Kimmich, ofrecidos en los últimos meses al Barça, no acaban de ser interesantes pese a la contrastada calidad de ambos jugadores.