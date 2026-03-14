FC Barcelona - Sevilla: horario y dónde ver por TV el partido de la jornada 28 de LaLiga 2025/26

Entre la ida y la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Newcastle United, el FC Barcelona recibe al Sevilla FC en una jornada muy especial en el Spotify Camp Nou. Este domingo, además de las elecciones a la presidencia del club blaugrana, el equipo de Hansi Flick disputa un partido importante de Liga para consolidar su liderato y seguir con paso firme hacia el título.

Después del trabajado triunfo en San Mamés, con el que enlazó tres triunfos consecutivos en la competición doméstica para dejar atrás la dolorosa derrota ante el Girona en Montilivi, el Barça quiere sumar los tres puntos contra el Sevilla para seguir marcando el ritmo al frente de la tabla. El intento frustrado de remontada contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey dejó muy tocado físicamente al equipo culé entre las bajas de Koundé y Balde y el cansancio acumulado de futbolistas como Pedri, Marc Bernal o Raphinha. Las sensaciones no han sido extremadamente buenas como consecuencia de ello, pero a nivel de resultados no se ha notado demasiado.

Pendiente del alta médica a Gavi y del estado físico de Eric Garcia, y sin poder contar con Christensen, De Jong y los dos laterales mencionados, Flick afronta el compromiso ante el Sevilla con poco margen de maniobra y necesidad de realizar rotaciones. El miércoles se resuelve la eliminatoria continental frente al Newcastle y el Barça no se puede permitir más lesiones. Aun así, el míster teutón también deberá confeccionar un once de garantías para que la victoria no se escape.

El Sevilla, por su parte, llega a la cita con una sola victoria en sus últimos seis partidos: derrota ante el Mallorca, empates contra Girona, Alavés, Real Betis y Rayo Vallecano y triunfo contra el Getafe por la mínima. Estos resultados lo sitúan en la decimocuarta posición de la clasificación, a seis puntos del descenso. Los de Matías Almeyda, que no estará en el banquillo del Spotify Camp Nou por sanción, no pueden jugar con fuego si no quieren sufrir en la recta final de la temporada.

Horario del FC Barcelona - Sevilla de LaLiga EA Sports

El encuentro entre el FC Barcelona y el Sevilla FC, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025/26, tendrá lugar este domingo 15 de marzo a las 16.15 horas (CET) en el Spotify Camp Nou.

Dónde ver el FC Barcelona - Sevilla de LaLiga EA Sports

El partido se podrá seguir en España por DAZN. Concretamente, en la aplicación de DAZN y en los diales 55 de Movistar+ y 113 de Orange TV.

En la web de SPORT, así como en la edición de papel, ofreceremos toda la información relacionada con el partido antes, durante y después del mismo.