El buen pie de Rashford potencia el balón parado del Barça

El Barça ha ganado con Marcus Rashford un aliado para una faceta fundamental como el balón parado. El inglés volvió a demostrar contra la Real Sociedad que tiene un guante a la hora de ejecutar los córners. Ya conectó con Araujo en el Tartiere para el 1-3 frente al Real Oviedo. En Montjuïc ejecutó el saque de esquina con el que Koundé logró al fin dinamitar la resistencia de un Remiro que acumulaba cinco paradas de mérito.

Rashford puso un centro medido para que Koundé anotase el primer tanto de la temporada, que además permitió al Barça alcanzar la veintena de aciertos en LaLiga desde la llegada de Flick. Rashford lleva seis partidos consecutivos marcando o asistiendo: son tres tantos y cuatro asistencias que suponen un total de siete participaciones activas en las jugadas de gol.

A esta hay que sumarle su liderazgo en otras estadísticas clave como los pases en el área contraria. Ningún otro futbolista de las grandes ligas ha hecho más que él en una temporada que se presentaba como una reválida para el cedido por el United con la que, hasta el momento, está cumpliendo, con aportes como los lanzamientos lejanos.

Fortaleza también en labores defensivas

La estrategia se ha convertido en un factor fundamental para orientar partidos, también en el aspecto defensivo, como se evidenció en Champions contra el Newcastle. Hasta seis córners en contra repelió la zaga barcelonista, a pesar de tener enfrente a hombres de enorme envergadura como Dan Burn o Nick Woltemade.

Bastante más acierto que en la disposición de la línea del fuera de juego esta temporada. En este encuentro, Rashford fue el MVP, con dos tantos que decidieron el estreno europeo. Fue la confirmación de la adaptación del inglés a un equipo para el que ya ha repartido cuatro pases de gol.

Ante la falta de fluidez del juego posicional, el Barça está sacando gran partido de este tipo de acciones. También encontró la vía en un encuentro complejo como el que tuvo en el debut frente al Levante, en el que Ferran hizo posible el empate tras un saque de esquina de Raphinha. Estas acciones demuestran la alternancia de los perfiles y la capacidad del Barça en la faceta en la que más sufre, por ejemplo, el Real Madrid, tal y como quedó plasmado en la goleada del derbi madrileño.