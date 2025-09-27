Barcelona - Real Sociedad: horario y dónde ver el partido de La Liga EA Sports

Tras ganar al Real Oviedo el pasado jueves, el Barcelona recibe a la Real Sociedad en la séptima jornada de La Liga EA Sports. Además, lo hará en el Estadi Olímpic Lluís Companys, puesto que el Spotify Camp Nou aún no está disponible para jugar.

En este sentido, ambos equipos llegan al encuentro con una dinámica muy distinta. Por un lado, el Barça se encuentra en la segunda posición en la clasificación liguera, con cinco partidos ganados y solo un empate, mientras que los vascos están en el dieciseisavo lugar. Solo han logrado la victoria en un enfrentamiento, han perdido tres y han empatado otros dos.

No obstante, los de Hansi Flick tuvieron que remar en contra en el último partido contra el Oviedo, puesto que fueron los asturianos los primeros en abrir la lata en la primera mitad gracias al tanto de Alberto Reina, después de un fallo de Joan Garcia. Tras el descanso, los azulgranas protagonizaron una nueva remontada de la mano de Eric Garcia, Robert Lewandowski y Ronald Araújo.

La Real, en cambio, encontró su primera victoria el miércoles pasado contra un Mallorca que aún no ha sido capaz de sumar los tres puntos en un encuentro. Fue Mikel Oyarzabal el encargado de darle el triunfo a los suyos con un tanto en el minuto 49 aprovechando una asistencia de Barrenetxea.

La temporada pasada, el Barcelona y la Real Sociedad se vieron las caras solo en los partidos del campeonato nacional. En el primer partido, los 'txuri urdin' se llevaron la victoria con el gol de Sheraldo Becker. En el segundo, sin embargo, se intercambiaron los papeles y los blaugranas golearon por 4 a 0 con las dianas de Gerard Martín, Marc Casadó, Araújo y Lewandowski.

HORARIO DEL BARCELONA - REAL SOCIEDAD

El partido entre el FC Barcelona y la Real Sociedad, correspondiente a la séptima jornada de La Liga EA Sports, se disputará el próximo domingo a las 18:30 horas en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

DÓNDE VER EL BARCELONA - REAL SOCIEDAD

El enfrentamiento entre el Barça y la Real Sociedad se podrá ver en TV y online a través de la plataforma Movistar+, concretamente en el canal Movistar+ LaLiga (M54 O110).