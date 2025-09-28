En directo
FC BARCELONA
Barcelona - Real Sociedad, en directo: alineaciones, horario y dónde ver | LaLiga EA Sports
Sigue el minuto a minuto del Barça - Real Sociedad (18.30h; Movistar+) en Montjuïc correspondiente a la J7 de LaLiga
A por el liderato
Tras el 'manotazo' el sábado del Atlético al Real Madrid, el Barça será líder de LaLiga si derrota a la Real Sociedad en Montjuïc. Una oportunidad que no pueden desaprovechar los de Hansi Flick pese a las bajas.
¡HA REGRESADO!
Quizás la publicación que más ganas teníamos de escribir en las últimas semanas... Lamine Yamal no se pierde el regreso a Montjuïc
Pero vamos a lo deportivo que entiendo que es por la que entráis aquí, ¿no? Venga, a ver qué tal esos ánimos, que el Barça tiene al Madrid a solo dos puntos y hoy puede dormir en lo más alto de la tabla:
CONSEJOS DE MOVILIDAD
Por cierto, si esta tarde vuestro plan es subir a Montjuïc para animar al Barça, os dejamos aquí unos consejos de movilidad:
- Accesos restringidos en coche: desde las 15h se activa el dispositivo especial; solo se podrá acceder con acreditación. La avenida Maria Cristina quedará cortada al tráfico.
- Priorizar transporte público: funicular operativo hasta las 22h; metro (L1, L2, L3, L8, L10 Sur), FGC y amplia red de autobuses hacia plaza Espanya y Zona Franca.
- Motocicletas: hasta 3.500 plazas de estacionamiento cerca del Estadi.
- Aparcamiento alternativo: Fira Gran Via (L’Hospitalet), prepago y tarifas reducidas, con servicio de lanzaderas gratuito hasta el estadio.
- Lanzaderas especiales: nueva parada en av. Francesc Ferrer i Guàrdia (CaixaForum), activas de 16:30 a 18:15. Tras el partido, solo funcionará el servicio desde Fira Gran Via por la calle del Foc.
HORARIO DEL FCB - RSO
Hoy, después de dos jornadas como locales en el Johan Cruyff, volvemos a Montjuïc en el último paso previo al regreso al Spotify Camp Nou. El partido, que un principio se jugaba a las 21.00h, se adelantó a las 18.30h para no hacer coincidir la disputa del duelo en el Estadi Olímpic con el Piromusical de la Mercè en la Font Màgica de Montjuïc.
Bona tarda a tothom! Bienvenidos a la narración del partido entre el FC Barcelona y la Real Sociedad en una tarde en las que los de Hansi Flick buscarán recuperar el liderato tras el pinchazo del Madrid ante el Atlético... ¡Empezamos!
- Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: resultado y goles del derbi en vivo | LaLiga EA Sports
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Atlético - Real Madrid
- Lo que no se vio del derbi: el pique de Vinicius con Giuliano, el enfado de Carvajal y el móvil de Florentino
- Rashford y el test de Flick
- Un arquitecto sentencia el nuevo Camp Nou antes de terminarlo: 'Quedará obsoleto en pocos años
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- ¡Confirmado! Joan Garcia, baja para las próximas 4-6 semanas
- El lateral del Spotify Camp Nou, casi listo