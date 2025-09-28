Barcelona - Real Sociedad, en directo: alineaciones, horario y dónde ver | LaLiga EA Sports

HORARIO DEL FCB - RSO

Hoy, después de dos jornadas como locales en el Johan Cruyff, volvemos a Montjuïc en el último paso previo al regreso al Spotify Camp Nou. El partido, que un principio se jugaba a las 21.00h, se adelantó a las 18.30h para no hacer coincidir la disputa del duelo en el Estadi Olímpic con el Piromusical de la Mercè en la Font Màgica de Montjuïc.