¿Cuándo juega el Barcelona contra Real Madrid la final de la Supercopa de España? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona ya se prepara para defender su condición de campeón en la Supercopa de España. El conjunto azulgrana se dará cita con el Real Madrid en el King Abdullah Sport City de Yeda en lo que supondrá una reedición de la final de la edición anterior

Los de Hansi Flick fueron los primeros en certificar su presencia en el partido por el título después de pasar el rodillo ante el Athletic Club. Liderado por un Raphinha estelar, el conjunto azulgrana endosó un doloroso 5-0 ante un cuadro bilbaíno que se vio superado desde los primeros compases del encuentro.

El rival del conjunto azulgrana en el partido por el título será el Real Madrid, que viene de imponerse ante el Atlético en una sufrida eliminatoria. Los rojiblancos apretaron hasta el final en busca del empate y los consiguientes penaltis, pero los de Xabi Alonso supieron sufrir y hacer buenos los tantos de Fede Valverde y Rodrygo.

Sorloth y Rüdiger, durante la disputa de la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético / EFE

¿Cuándo se juega la final de la Supercopa de España 2026?

La final de la Supercopa de España 2026, que enfrentará al Barça contra el Real Madrid, se celebrará el próximo domingo 11 de enero a partir de las 20:00 horas (CET).

El partido por el título, igual que las dos semifinales que le han precedido, se disputará en el King Abdullah Sport City de Yeda, estadio con capacidad para más de 60.000 espectadores.

¿Dónde ver la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid?

En España, la final de la Supercopa de España entre Barça y Real Madrid se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, plataforma que cuenta con los derechos en exclusiva de la competición. Los canales que retransmitirán el partido son M+ LaLiga (M54, O110) y LaLiga TV Bar.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la final de la Supercopa de España a través de nuestra narración en directo, crónica y declaraciones de los protagonistas, así como el mejor análisis de la mano de nuestro enviado especial.