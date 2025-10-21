LaLiga EA Sports
¿Cuándo juega el Barcelona contra el Real Madrid? Fecha, horario y dónde ver el Clásico de LaLiga por TV y en directo
Consulta a qué hora juega el Barcelona contra el Real Madrid y en qué canal de TV ver el Clásico de LaLiga EA Sports desde España
El FC Barcelona ha vuelto del parón de selecciones con ganas de reválida. Las dudas sembradas tras las derrotas ante PSG (1-2) y Sevilla (4-1) han dado paso a una reconfortante remontada ante el Girona (2-1) y una contundente goleada ante Olympiacos en Champions (6-1) que suponen un subidón de moral para los de Hansi Flick antes de la disputa del Clásico
Una vez tachado el primer compromiso de la semana, el conjunto azulgrana pone toda su atención en el esperado primer enfrentamiento de la temporada contra el Real Madrid. Los blancos todavía tendrán que esperar para cambiar el foco, pues mañana reciben a la Juventus en uno de los partidos más desafiantes de la fase liga.
El Clásico de este fin de semana cuenta con muchos alicientes, siendo uno de los más destacados el efecto que tendrá en la clasificación de LaLiga. El Real Madrid, líder con 24 puntos, tiene la posibilidad de escaparse. El Barça, segundo con 22, quiere dar el 'sorpasso' con una victoria ante su gran rival.
¿Cuándo juega el Barcelona contra el Real Madrid en LaLiga?
El partido entre Real Madrid y FC Barcelona, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports, se disputará en el Santiago Bernabéu el próximo domingo 26 de octubre a partir de las 16:15 horas (CET).
¿Dónde ver por TV y online el Clásico de LaLiga entre Barcelona y Real Madrid?
En España, el Clásico de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Real Madrid se podrá ver por TV y online a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55 O113).
Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Real Madrid a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
