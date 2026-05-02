¿Cuándo juega el Barcelona contra el Real Madrid? Fecha, horario y dónde ver el clásico de LaLiga por TV y en directo

El FC Barcelona se prepara para afrontar el partido más importante de la temporada en LaLiga EA Sports. Una vez finalizado su compromiso contra Osasuna, al que se ha impuesto gracias al solitario tanto de Robert Lewandowski, el conjunto azulgrana ya piensa en el clásico venidero contra el Real Madrid.

Con los tres puntos en el bolsillo, el Barça se sitúa provisionalmente a 14 puntos de su gran rival en la clasificación. Con apenas cinco partidos por delante, cualquier tropiezo del Real Madrid precipitaría el alirón de los azulgranas, que se proclamarían campeones de LaLiga EA Sports de forma matemática.

En caso de que el Real Madrid consiga hacerse con la victoria en su próximo partido, en el que visita a un necesitado RCD Espanyol, el clásico multiplicaría su interés. Más allá de la tradicional rivalidad entre los dos grandes equipos del fútbol nacional, el clásico sería el escenario que podría encumbrar al Barça como nuevo campeón o dar alas a un Real Madrid que se situaría a 8 puntos con el average a favor.

El Barça puede ser campeón de LaLiga en el Clásico / EFE

¿Cuándo se juega el clásico entre Barcelona y Real Madrid?

El partido entre Barça y Real Madrid, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports, se disputará el próximo domingo 10 de mayo a las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Barcelona - Real Madrid de LaLiga por TV y en directo?

El partido entre Barça y Real Madrid se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Barcelona y Real Madrid a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.