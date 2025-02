Barcelona - Rayo Vallecano: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona recibe al Rayo Vallecano en la jornada 24 de LaLiga EA Sports. Después de una semana de descanso gracias a la clasificación directa a octavos de la Champions, el equipo encabezado por Flick regresa a la competición doméstica para enfrentarse al sexto en la clasificación. La tabla está más apretada que nunca, con los azulgranas a tres puntos del Real Madrid y a dos del Atlético, por lo que en caso de victoria alcanzarían el liderato. Dependen de ellos mismos para alzar el título a final de temporada.

Aunque el Barça lleva dos victorias seguidas contra los madrileños, el Rayo es un equipo que no le suele poner las cosas fáciles. La última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue en la tercera jornada del presente curso y los catalanes tuvieron que remontar el marcador para ganar. Unai López marcó en el minuto 9 y no fue hasta la segunda parte que Pedri y Dani Olmo anotaron un tanto cada uno para poner el resultado final de 1-2.

Para el partido, Flick no podrá contar con Fermín López, quien vio una tarjeta roja directa después de cometer una entrada peligrosa a Sow en el último partido de Liga. Además, entre o no en la convocatoria, es muy posible que Ronald Araujo tampoco tenga minutos por precaución. El defensa uruguayo tuvo que ser sustituido en el minuto 22 en el Sánchez Pizjuán por un fuerte golpe en el pie que, aunque en las pruebas realizadas en la Ciutat Esportiva descartaron algo grave , no tiene sentido forzarlo si aún no está preparado.

Por su parte, el Rayo, sexto y con 35 puntos, viene de ganar por la mínima al Valladolid con un tanto de Álvaro García en el minuto 71. Ahora está en puestos europeos, pero no tiene demasiado margen de error. Le siguen de muy cerca Osasuna, Real Sociedad, Girona y Mallorca.

HORARIO BARCELONA - RAYO VALLECANO

El encuentro entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports, tendrá lugar este lunes 17 de febrero a las 21.00 horas en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

DÓNDE VER POR TV EL FC BARCELONA - RAYO VALLECANO

El partido entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano se podrá ver en televisión a través de Movistar+. También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.