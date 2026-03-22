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Barcelona - Rayo Vallecano, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue al minuto todas las incidencias del partido entre el Barça y el Rayo Vallecano de la Jornada 29 de LaLiga 2025/26 en el Spotify Camp Nou
Joan Garcia es uno de los protagonista del partido tras su convocatoria de Luis De la Fuente y las molestias en el gemelo que le obligaron a dejar el campo ante el Newcastle. El de Sallent está totalmente recuperado
Vamos a ordenar el once del Rayo: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pep Chavarría; Óscar Valentín, Gumbau, Pedro Díaz; Isi Palazón, Carlos Martín y Fran Pérez
Habla el entrenador del Rayo Vallecano. Lo hace sobre el poco tiempo que han tenido de descanso después de jugar el jueves partido de Conference League. "Venimos de jugar el partido de Conference, terminamos tarde con un desgaste emocional añadido. Tenemos una plantilla con muchos recursos. Necesitamos un equipo, pero hay que admitir que la preparación no ha sido la adecuada"
Ya calientan los jugadores de ambos equipos sobre el césped del Spotify Camp Nou
Hansi Flick atiende a los micrófonos de Dazn. El entrenador alemán dice no estar preocupado por la carga de partidos. "Hemos tenido un día más para recuperarnos que ellos. Todos los jugadores están listos para jugar", dice respecto a Joan Garcia y Eric Garcia. Y buenas palabras sobre Marc Bernal. Veo muy bien su progreso, vino de una lesión importante. Se siente bien, es bueno ver su mejora"
Destacan en el Rayo las ausencias de De Frutos y Álvaro García en el once
Ya tenemos también el once del Rayo Vallecano
Como anunció Hansi Flick, Eric Garcia ha entrado en la convocatoria. Estará en el banquillo, pero no jugará. Junto a él: Szczesny, Gavi, Ferran, Rashford, Casadó, Roony, Olmo, Kochen, Álvaro Cortés y Espart
Deberá ir con cuidado Marc Bernal. Una amarilla dejaría al de Berga fuera del siguiente partido ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano
Los jugadores del Barça han saltado al césped con una camiseta retro que copia a la de la Champions de París con el nombre y el dorsal de Ronaldinho
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