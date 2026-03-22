Barcelona - Rayo Vallecano, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports, en vivo

Habla el entrenador del Rayo Vallecano. Lo hace sobre el poco tiempo que han tenido de descanso después de jugar el jueves partido de Conference League. "Venimos de jugar el partido de Conference, terminamos tarde con un desgaste emocional añadido. Tenemos una plantilla con muchos recursos. Necesitamos un equipo, pero hay que admitir que la preparación no ha sido la adecuada"