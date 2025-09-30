Barcelona - PSG: horario y dónde ver el partido de la Champions League

Tras remontar contra la Real Sociedad, el Barcelona vuelve a la Champions en la segunda jornada de la fase de Liga contra el PSG, en lo que será, seguramente, uno de los mejores partidos de Europa.

La victoria contra el conjunto vasco y la derrota del Real Madrid en el derbi madrileño, permitió a los de Hansi Flick colocarse como nuevos líderes en solitario de La Liga. Contra la Real, los de Hansi Flick vieron como se les puso el enfrentamiento un poco cuesta arriba después de que Álvaro Odriozola abriera la lata a la media hora del encuentro.

No obstante, antes del descanso, Jules Koundé a la salida de un córner puso el empate en el marcador tras un gran remate de cabeza. Ya en la segunda mitad, Robert Lewandowski aprovechó una gran jugada individual de Lamine Yamal, en el primer balón que tocaba el canterano, para culminar la remontada y darle la victoria a los azulgranas.

En la Champions, además, ganaron en su debut contra el Newcastle (1-2) en un partido que, pese a que no se vio un juego brillante por parte de los de Hansi Flick, lograron imponerse gracias al doblete de Marcus Rashford en un campo difícil de puntuar.

Duelo de líderes

El París Saint-Germain, por su parte, llega al encuentro también como líder de la Ligue 1, aunque en su caso están empatados a puntos con el Olympique Lyonnais. El último partido de los de Luis Enrique fue contra el Auxerre, donde los parisinos lograron el triunfo por 2 goles a 0 gracias a los tantos de los centrales Illya Zabarnyi y Lucas Beraldo.

Por su parte, en la Champions, el PSG se impuso al Atalanta con un contundente 4 a 0. Marquinhos marcó nada más empezar el partido en el minuto 3, mientras Kvaratskhelia anotó el segundo antes del descanso. En la segunda parte, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos marcaron un tanto cada uno para completar la goleada.

HORARIO DEL BARCELONA - PSG

El partido entre el Barcelona y el PSG, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, se disputará el miércoles 1 de octubre a las 21:00 horas en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

DÓNDE VER EL BARCELONA - PSG

El enfrentamiento entre el Barcelona y el PSG se podrá ver por TV y online a través de la plataforma Movistar +, concretamente en Movistar+ Liga de Campeones.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.