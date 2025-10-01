Barcelona - PSG, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver | UEFA Champions League

LAPORTA

El presidente Laporta, por su parte, ha dedicado más minutos a la prensa y ha dejado unos cuantos titulares antes de recibir al PSG. Vamos con ello:

“Es el partido que esperaba todo el mundo. Por muy poco no pudimos jugar la final contra ellos. Estamos esperanzados en hacer un gran partido y ganar.”

Favoritos

“Si Flick dice que somos favoritos en la Champions pues imagínate. Eso quiere decir que lo cree de verdad y que piensa lo que pensamos todos, que tenemos un gran equipo”

La presencia de Figo

“Forma parte del equipo de UEFA y será recibido con todo el respeto. Nos acordamos de la buenas tardes que nos dio y luego tomó una decisión que no entendimos.”

Las palabras de Flick sobre Lamine

“No entro en eso. Tenemos grandes jugadores, un gran entrenador y la clave del Barça es el equipo. Aquí no hay dependencia de nadie”

Bartomeu, a los tribunales

“No he denunciado a Barto. Hicimos un forensic y esto ya pertenece a la Fiscalía”