En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Barcelona - PSG, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver | UEFA Champions League
Sigue el minuto a minuto del partido entre el Barça y el Paris Saint-Germain (21.00h; Movistar+Liga de Campeones) de la segunda jornada de la fase liga de la Champions League
FLICK SOBRE TER STEGEN
Por otra parte, en Alemania 'Sport Bild' recoge unas declaraciones de Hansi Flick en las cuales el técnico del Barça admite que no gestionaron de la mejor manera la crisis desatada con Ter Stegen durante el verano, y se alegra de que el guardameta y el club hayan limado asperezas.
LAPORTA
El presidente Laporta, por su parte, ha dedicado más minutos a la prensa y ha dejado unos cuantos titulares antes de recibir al PSG. Vamos con ello:
“Es el partido que esperaba todo el mundo. Por muy poco no pudimos jugar la final contra ellos. Estamos esperanzados en hacer un gran partido y ganar.”
Favoritos
“Si Flick dice que somos favoritos en la Champions pues imagínate. Eso quiere decir que lo cree de verdad y que piensa lo que pensamos todos, que tenemos un gran equipo”
La presencia de Figo
“Forma parte del equipo de UEFA y será recibido con todo el respeto. Nos acordamos de la buenas tardes que nos dio y luego tomó una decisión que no entendimos.”
Las palabras de Flick sobre Lamine
“No entro en eso. Tenemos grandes jugadores, un gran entrenador y la clave del Barça es el equipo. Aquí no hay dependencia de nadie”
Bartomeu, a los tribunales
“No he denunciado a Barto. Hicimos un forensic y esto ya pertenece a la Fiscalía”
YUSTE
El vicepresidente del área deportiva del Barça ha sido el primero en pasar por los micrófonos de los compañeros que están haciendo guardia...
"Tenemos muchas ganas, será un gran partido y uno de los mejores partidos que se puede ver. Sin ánimo de revancha por lo de hace dos años, queremos dar espectáculo"
"¿Figo en el palco? La afición del Barça y los culés están muy contentos de ver al Barça que verán hoy"
COMIDA DIRECTIVAS
Pero antes de ponernos en materia con el partido, tenemos última hora desde el Carrer Ganduxer de Barcelona donde en estos momentos se está celebrando la comida de directivas entre el Barça y el PSG. Antes de entrar al Via Veneto, restaurante de confianza de la cúpula culé, ha habido declaraciones de Rafa Yuste y Joan Laporta...
Bona tarda a tothom! Bienvenidos, hoy es un día grande para los amantes del fútbol pero sobre todo para los culés... esta noche, a partir de las 21.00h desde el Estadi Olímpic Lluís Companys, ¡Barça-PSG! Arrancamos...
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- Kairat Almaty - Real Madrid, en directo: Alineaciones, horario y dónde ver | Champions League
- Romário, exleyenda azulgrana (59 años), 'enfada' a Brasil por el Barça: 'Hasta la muerte
- La UEFA anuncia el Barça-Olympiakos en el Camp Nou
- Cumbre de Deco con los agentes de Dani Olmo
- El Spotify Camp Nou entra en una nueva dimensión
- Julián Álvarez es el 'nueve' elegido por Laporta
- Palo de Deco a Nico Williams por ofrecerse al Barça y no fichar