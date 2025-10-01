Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Barcelona - PSG, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver | UEFA Champions League

Sigue el minuto a minuto del partido entre el Barça y el Paris Saint-Germain (21.00h; Movistar+Liga de Campeones) de la segunda jornada de la fase liga de la Champions League

Joan Laporta atendió a los medios al llegar a la comida con la directiva del PSG

Joan Laporta atendió a los medios al llegar a la comida con la directiva del PSG / DAVID BERNABEU

