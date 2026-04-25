¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona cuenta los días para ser campeón de LaLiga EA Sports. Una vez superado el duelo contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, los azulgranas ven ampliada su renta con el Real Madrid en once puntos a falta de cinco jornadas por disputarse, algo prácticamente insalvable que pone todo a favor al equipo de Hansi Flick para cantar el alirón cuanto antes.

La crucial victoria contra el Getafe permite aprovechar el enésimo tropiezo del Real Madrid, que empató el pasado viernes contra el Real Betis en La Cartuja. El equipo de Álvaro Arbeloa apunta a otro año en blanco tras claudicar en sus intentos de pelear por el título liguero al Barça, que será campeón de Liga en los próximos días.

Fermín, ante el Getafe / Sport.es

La primera oportunidad será el próximo sábado en El Sadar contra Osasuna. Una victoria de los azulgranas, que solamente tienen que centrarse en sus compromisos ligueros de ahora en adelante, les permitiría cantar el alirón solamente en el caso de que el Real Madrid perdiese contra el RCD Espanyol en Cornellà.

En caso de ambos sumar victorias en la próxima jornada, el FC Barcelona recibiría al Madrid en la siguiente jornada donde una victoria o un empate le servirían para cantar el alirón en El Clásico. El título de Liga está visto para sentencia y el próximo campeón, salvo hecatombe de por medio, será el FC Barcelona.

¿Cuándo juega el Barcelona contra Osasuna en LaLiga?

El partido entre Barça y Osasuna, correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports, se disputará el próximo sábado 2 de mayo a las 21:00 horas (CEST). El encuentro se disputará en El Sadar, en Pamplona.

¿Dónde ver el Osasuna - Barça de LaLiga por TV y en directo?

El partido entre Barça y Osasuna se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55 O113).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Barcelona y Osasuna a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.