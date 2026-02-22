¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona se prepara para dar carpetazo a una nueva jornada de LaLiga EA Sports. A falta de lo que suceda en la segunda parte, el conjunto azulgrana tiene encarrilada la victoria contra el Levante y comienza a pensar en la primera defensa de su recién recuperado liderato.

La derrota del Real Madrid frente a Osasuna otorgaba al Barça una oportunidad de oro que por el momento está aprovechando. Los goles de Marc Bernal y Frenkie de Jong comienzan a inclinar claramente la balanza hacia el lado de los de Hansi Flick en el duelo frente al Levante, lo que les llevaría a volver a situarse en lo más alto de la clasificación doméstica.

El primer obstáculo del Barça en su defensa del hipotético liderato sería el Villarreal, equipo aposentado en la zona noble de la clasificación. Los 'groguets' atraviesan un momento algo convulso, alternando tropiezos con victorias, pero cuentan con un entonado Mikautadze como su principal argumento para intentar llevarse los tres puntos frente a los azulgranas

Mikautadze, delantero del Villarreal que ha hecho el 0-1 en Orriols / Villarreal CF

¿Cuando se juega el Barcelona - Villarreal de LaLiga?

El partido entre Barça y Villarreal, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports, se disputará el próximo sábado 28 de febrero a las 16:15 horas (CET).

¿Dónde ver el Barcelona - Villarreal de LaLiga por TV y online?

El partido entre Barça y Villarreal se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).