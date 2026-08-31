¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona sigue alargando su idílico inicio de temporada. Las buenas sensaciones dejadas tras la goleada ante el Elche y la vistosa victoria contra el Athletic Club han tenido continuidad con una nueva lluvia de goles - esta vez en las dos porterías- contra el Rayo Vallecano para concluir la maratoniana semana inicial.

Liderado por Raphinha y Lamine Yamal, ambos autores de sendos dobletes, el Barça terminó doblegando a un Rayo rebelde que empezó mandando y se volvió a meter en el partido con dos goles de Camello. La nota negativa de la noche fue la pérdida del invicto de Joan Garcia, que transmitió algunas dudas bajo palos.

El próximo rival del FC Barcelona en LaLiga EA Sports será el Valencia, que está viviendo un inicio de temporada de pesadilla. El empate inaugural ante el Celta otorga a los 'ches' el único punto de los nueve disputados, y la clara derrota contra el recién ascendido Dépor ha comenzado a revivir viejos fantasmas.

Altimira pelea por un balón en el Deportivo-Valencia / Carlos Pardellas

¿Cuándo juega el Barça contra el Valencia en la jornada 4 de LaLiga EA Sports?

El partido entre FC Barcelona y Valencia, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, se disputará el próximo domingo 6 de septiembre a las 16:15 horas (CEST). El encuentro se celebrará en Mestalla.

¿Dónde ver el Valencia - Barcelona de LaLiga por TV y en directo?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Barça y Valencia de la jornada 4 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga.

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