¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona está viviendo un inicio de temporada inmejorable. La goleada inaugural ante el Elche, sumada a una victoria no tan contundente pero igual de vistosa ante el Athletic Club, otorgan a los azulgranas un 'subidón' de moral antes de cerrar su semana maratoniana con la disputa del tercer partido de los últimos siete días.

Sólo la inspiración de Unai Simón pudo evitar que el estreno del Barça en el Camp Nou se saldase con una nueva goleada, aunque el campeón del mundo no pudo evitar que los azulgranas sumasen los tres puntos. Una genialidad de Raphinha abrió la lata, mientras que Fermín se encargó de rematar la faena en el tramo final. Los dos protagonistas del día son los máximos goleadores del equipo en los primeros compases del campeonato.

El próximo rival del FC Barcelona en LaLiga EA Sports será el Rayo Vallecano, que está viviendo un inicio de temporada difícil. Desterrado de 'Vallecas', el conjunto de la franja sólo ha podido sumar un punto de los seis disputados hasta la fecha como local, perdiendo una de sus principales fortalezas respecto a temporadas anteriores.

Sergio Camello anotó el gol del Rayo Vallecano / EFE

¿Cuándo juega el Barça contra el Rayo Vallecano en la jornada 3 de LaLiga EA Sports?

El partido entre FC Barcelona y Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports, se disputará el próximo lunes 31 de agosto a las 21:30 horas (CEST). El encuentro se celebrará en el Spotify Camp Nou.

¿Dónde ver el Barcelona - Rayo Vallecano de LaLiga por TV y en directo?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Barça y Rayo Vallecano de la jornada 3 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga.

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