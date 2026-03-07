¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona se prepara para dar carpetazo a una nueva jornada de LaLiga EA Sports. Una vez finalice su compromiso contra el Athletic Club, en el que por el momento ninguno de los dos equipos ha sido capaz de mover el marcador, el conjunto azulgrana tendrá que cambiar el chip rápidamente para hacer frente a uno de los mayores desafíos de la presente temporada.

Suceda lo que suceda esta noche en San Mamés, el Barça cumplirá una semana más en lo más alto de la clasificación. Esta estabilidad en la competición doméstica es clave para que los de Hansi Flick puedan centrar el tiro en la Champions League, competición que se les resiste desde el ya lejano 2015.

Después de afianzarse en la quinta posición de la fase liga y ahorrarse la disputa de los 'playoffs', el Barça volverá a salir a escena en la máxima competición europea para enfrentarse al Newcastle en los octavos de final. Las 'urracas' vienen de eliminar al Qarabag en la anterior eliminatoria con un contundente 9-3 en el marcador global.

El Newcastle, rival del Barça en los octavos de la Champions League / Europa Press

¿Cuando juega el Barcelona contra el Newcastle en octavos de Champions?

El partido entre Barça y Newcastle, correspondiente a los octavos de final de la Champions League, se disputará el próximo martes 10 de marzo a las 21:00 horas (CET).

Noticias relacionadas

¿Dónde ver el Barcelona - Newcastle de la Champions por TV y en directo?

El partido entre Barça y Newcastle se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).