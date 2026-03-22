¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona se prepara para dar carpetazo a una nueva jornada de LaLiga EA Sports. Una vez finalice su compromiso contra el Rayo Vallecano, el conjunto azulgrana comenzará a mentalizarse para afrontar el primero de los tres asaltos ante un rival que puede marcar profundamente el desarrollo de su temporada

A la espera de acontecimientos en el Spotify Camp Nou, el Barça sabe que pase lo que pase se mantendrá en lo más alto de la clasificación un fin de semana más. Sin embargo, el colchón de puntos respecto al Real Madrid podría verse reducido drásticamente si los azulgranas no suman de tres y los blancos se imponen ante el Atlético de Madrid.

Precisamente el Atlético de Madrid será el próximo rival al que se enfrentará el FC Barcelona. Azulgranas y rojiblancos medirán sus fuerzas en la jornada 30 de la Liga EA Sports en un partido que servirá como antesala de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions.

Julián Álvarez celebra su gol frente al Tottenham en la Champions League / EFE

¿Cuando juega el Barcelona contra el Atlético de Madrid en LaLiga?

El partido entre Barça y Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports, se disputará el próximo sábado 4 de abril a las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Barcelona - Atlético de LaLiga por TV y en directo?

El partido entre Barça y Atlético de Madrid se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55 O113).

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