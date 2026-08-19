¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver el debut en LaLiga 2026/27 por TV y en directo

El FC Barcelona se prepara para dar el pistoletazo de salida a la temporada 2026/27. La victoria ante el Al Ahly en el Trofeo Joan Gamper (2-1) supuso el último ensayo para el conjunto azulgrana, que este fin de semana iniciará su camino hacia la defensa del tíulo de LaLiga EA Sports, competición en la que todavía no han salido a escena los equipos que contaron con más representantes en las semifinales del Mundial 2026.

Los goles de Hamza y el capitán Raphinha brindaron al Barça una última victoria en pretemporada, que se suma a las conseguidas contra el Basilea (2-5), el Nottingham Forest (0-1). La otra cara de la moneda la protagonizaron las derrotas contra el Birmingham (2-2, 3-2 en penaltis) y el Udinese en la final del triangular en el que también participó en Nottingham Forest (1-0).

El primer rival del Barça en la temporada 2026/27 será el Elche, equipo al que se enfrentará en el marco de la segunda jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto ilicitano ya ha disputado su primer partido en el campeonato doméstico y cuenta con un punto en su casillero particular después de firmar las tablas contra el Dépor (1-1).

Imagen del partido entre Dépor y Elche de la jornada 1 de LaLiga EA Sports / Cabalar / EFE

¿Cuándo juega el Barça contra el Elche en la jornada 2 de LaLiga EA Sports?

El partido entre FC Barcelona y Elche, correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports, se disputará el próximo domingo 23 de agosto a las 21:30 horas (CEST). El encuentro se celebrará en el Estadio Manuel Martínez Valero.

¿Dónde ver el Barça - Elche de LaLiga por TV y en directo?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Elche, correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga.

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