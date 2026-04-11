¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona ha dado carpetazo a su compromiso en LaLiga EA Sports... no sin sufrimiento. Los azulgranas volvían al campeonato liguero para recibir al RCD Espanyol en el Spotify Camp Nou, un duelo crucial para sus aspiraciones en el torneo que era a su vez la antesala del partido más importante de la temporada en Champions.

El equipo de Hansi Flick superó el duelo con más susto del esperado. A pesar de terminar en goleada (4-1), los azulgranas se plantaron en los minutos finales del encuentro con un solo gol de ventaja y con el Espanyol sumando múltiples jugadas de peligro en ataque. Supieron sufrir y se llevaron los tres puntos del Spotify Camp Nou que les permiten ampliar a nueve la distancia con el Real Madrid, que empató este viernes contra el Girona en el Santiago Bernabéu (1-1).

Lamine Yamal celebra su gol en el derbi Barça-Espanyol de LaLiga 2025/26 / VALENTÍ ENRICH

Superada la prueba en LaLiga, el FC Barcelona se centra ahora en su próximo compromiso: la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los azulgranas perdieron en el partido de ida en el Spotify Camp Nou contra el Atlético de Madrid (0-2) tras una serie de polémicas arbitrales que perjudicaron a los azulgranas, pero buscarán el milagro este próximo martes en el Metropolitano con todo en contra.

¿Cuándo juega el Barcelona contra el Atlético de Madrid en la Champions League?

El partido entre Barça y Atlético de Madrid, correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, se disputará el próximo martes 14 de abril a las 21:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Barcelona - Atlético de Champions League por TV y en directo?

El partido entre Barça y Atlético de Madrid, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido de cuartos de final de la Champions League entre Barcelona y Atlético a través de nuestras narraciomes en directo, así como las crónicas y las mejores declaraciones de los principales encuentros.