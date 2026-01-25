¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes en lo que llevamos de temporada. Una vez tachado de la lista el compromiso liguero contra el Real Oviedo, el conjunto azulgrana centrará toda su atención en la disputa de la última jornada de la Champions League.

Si bien es cierto que el encuentro liguero no era tan importante en el medio plazo, el pundonor obligaba al Barça a sumar los tres puntos ante el Real Oviedo. En caso de no conseguirlo, los de Hansi Flick hubiesen perdido el liderato por primera vez en muchas semanas el liderato de la clasificación pero, a pesar de las dudas con las que terminaron en la primera parte, terminaron imponiendo su ley con un contundente 3-0.

Mucho más que el honor estará en juego en la próxima jornada de Champions, dónde el Barça se debatirá entre el top-8 y los puestos de play-off. Cualquier tropiezo en el próximo compromiso implicará añadir dos partidos adicionales a un calendario sobresaturado, además de complicar considerablemente su camino hacia la final de la máxima competición europea.

Dani Olmo celebra su gol ante el Oviedo / GORKA URRESOLA

El último obstáculo entre el Barça y las ocho primeras posiciones será el Copenhague, que también se jugará la vida en la jornada final. Los daneses ocupan actualmente la 26ª posición de la clasificación y, si bien es cierto que tienen el play-off a apenas un paso, necesitan puntuar para adelantar a alguno de sus rivales.

El Copenhague, próximo rival del Barcelona en la Champions League / EFE

¿Cuando se juega el Barcelona - Copenhague de la Champions League?

El partido entre Barça y Copenhague, correspondiente a la última jornada de la fase liga de la Champions League, se disputará el próximo miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Barcelona - Copenhague de la Champions por TV y online?

El partido entre Copenhague, igual que el resto de la última jornada de la fase liga de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, que emitirá los 18 partidos de la jornada a través de sus múltiples canales.

